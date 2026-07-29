Разину отказали в иске о наследстве Шатунова из-за возможного подлога

Московский суд отклонил иск продюсера Андрея Разина к семье покойного певца Юрия Шатунова. Продюсер требовал признать недействительным вступление родственников артиста в наследство, однако суд не нашёл оснований для удовлетворения его претензий. Решение было принято после того, как эксперты усомнились в подлинности документа, на который ссылался истец. Об этом передаёт РИА «Новости».

Разин утверждал, что ещё до 2013 года заключил с Шатуновым договор, по которому ему были переданы права на все результаты интеллектуальной деятельности певца. Однако предъявленная суду копия соглашения вызвала серьёзные сомнения. Согласно материалам дела, экспертиза выявила признаки возможной замены одного из листов документа.

«Исключить возможность замены листа можно только путём изучения оригинала договора в случае его реального существования», — говорится в судебных материалах.

Ранее Life.ru писал, что Андрею Разину не удалось оспорить в судебном порядке лишение последнего принадлежавшего ему товарного знака группы «Ласковый май» — интеллектуальная инстанция повторно подтвердила вердикт Роспатента, который ранее аннулировал регистрацию бренда, оформленную через подконтрольную Разину организацию ещё в начале 2000-х. Подробности предоставила Асель Мухтарова-Казарновская, выступающая в роли адвоката вдовы покойного Юрия Шатунова.