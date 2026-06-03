Суд окончательно лишил Андрея Разина прав на товарный знак «Ласковый май»

Экс-продюсеру Андрею Разину не удалось оспорить в судебном порядке лишение последнего принадлежавшего ему товарного знака группы «Ласковый май» — интеллектуальная инстанция повторно подтвердила вердикт Роспатента, который ранее аннулировал регистрацию бренда, оформленную через подконтрольную Разину организацию ещё в начале 2000-х. Подробности ТАСС предоставила Асель Мухтарова-Казарновская, выступающая в роли адвоката вдовы покойного Юрия Шатунова.

Суд по интеллектуальным правам днём ранее также подтвердил обоснованность аналогичного решения государственного ведомства об отмене регистрации ещё одного знака «Ласковый май», который некогда оформил на себя Разин.

Как сообщила представительница Светланы Шатуновой, все вынесенные акты в пользу её подзащитной фактически обнуляют для оппонента любые права на использование этого названия. Овдовевшая женщина после смерти супруга стала единственным обладателем авторских прав на его песни, а те перешли к Юрию Шатунову от Сергея Кузнецова — основателя группы и сочинителя хитов.

Она пояснила, что ведомство и судебная инстанция поддержали позицию стороны, отстаивающей интересы родных Шатунова, в вопросе использования фразы «Ласковый май». Вдова музыканта убеждена: данное сочетание слов не подлежит регистрации в качестве бренда, поскольку запрещено ставить на учёт обозначения, полностью совпадающие с заглавием творческого продукта, имени героя или фрагмента из него, если на то нет разрешения законного владельца авторского права.

Помимо этого, защитница вдовы певца поясняла в беседе с журналистами, что вызвавшая разбирательство в суде фраза «Ласковый май» представляет собой фрагмент из композиции Сергея Кузнецова «Лето». Музыкант ещё в 2019 году передал Юрию Шатунову права, распространяющиеся в том числе и на данную песню.

Согласно бумагам, оказавшимся в распоряжении агентства, Разин оформил на бренд «Ласковый май» патент ещё в 2003-м, сделав это через сочинскую организацию под названием «Центральная творческая студия для одарённых детей «Ласковый май». Регистрация действовала сразу для множества категорий продуктов и услуг. В дальнейшем владелец данного знака менялся несколько раз, причём среди правообладателей фигурировал и сам Андрей Разин.