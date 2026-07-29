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Регион
29 июля, 07:31

Разин заявил, что не знал о жене и детях Шатунова в споре о наследстве

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Продюсер Андрей Разин в рамках дела о наследстве Юрия Шатунова утверждал, что ранее не был осведомлён о наличии у певца супруги и детей. Однако суд не счёл этот довод достаточным для удовлетворения требований продюсера. Сведения о позиции Разина содержатся в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В материалах дела приведена его позиция как руководителя творческой студии «Ласковый май»: наличие у певца жены, сына и дочери стало для него неожиданностью. При рассмотрении спора инстанция пришла к выводу, что отсутствие информации о наследниках не является причиной для пересмотра прав на имущество. В результате требования Разина были отклонены.

Суд окончательно лишил Андрея Разина прав на товарный знак «Ласковый май»
Суд окончательно лишил Андрея Разина прав на товарный знак «Ласковый май»

Ранее суд в Москве отказал Андрею Разину в иске к родственникам Юрия Шатунова по делу о наследстве артиста. Продюсер пытался добиться признания недействительным перехода имущества к семье певца, однако его требования не получили поддержки со стороны суда. Он утверждал, что ещё до 2013 года получил от Шатунова права на результаты интеллектуальной деятельности исполнителя.

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Милена Скрипальщикова
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