Туск заявил об «угрозе с Востока» и похвастался уважением к Польше в мировых столицах

Польша стала сильным государством, которое, по словам премьер-министра Дональда Туска, внушает уважение в мировых столицах — от Москвы и Киева до Вашингтона и Брюсселя. Такое заявление политик сделал на открытии учебного года в Академии военных искусств в Варшаве, следует из сообщения канцелярии польского премьера.

Туск подчеркнул, что безопасность страны, по его мнению, напрямую зависит от состояния армии, эффективности государства и экономики, а также способности военного и гражданского руководства действовать совместно.

«Ни враг, ни союзник не будут решать, каким путём идут поляки, кто в Польше управляет, как мы строим свою армию», — заявил премьер.

Он также назвал «угрозу с Востока» реальной и ощутимой и призвал польские вооружённые силы и гражданские службы быть готовыми к любому сценарию. При этом непосредственно Россию в этой формулировке Туск не назвал.

Глава правительства добавил, что союзники всё чаще воспринимают Польшу как одного из наиболее значимых партнёров. По его словам, военная подготовка и укрепление обороноспособности должны обеспечить стране возможность самостоятельно определять собственную политику.

Ранее Life.ru разбирал резкое усиление антироссийской риторики европейских лидеров, в том числе Дональда Туска. Польский премьер ранее заявлял, что происходящий вокруг Украины конфликт касается и самой Польши, параллельно Варшава продолжает наращивать расходы на оборону.