«Тут только одни обещания»: Солдат ВСУ рассказал, сколько ждёт ротацию на передовой

Уже около 70 дней украинские военные остаются на передовой, хотя изначально им обещали смену примерно через месяц. Переговоры боевиков попали в радиоперехват, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости».

Перехват был сделан на Запорожском направлении. Военнослужащий с позывным Лекс обратился к командованию с вопросом о сроках ротации и напомнил, что находится на позиции уже порядка 70 дней. По его словам, перед отправкой на передовую ему рассчитывали обеспечить смену примерно через 30 дней. Однако обещанный срок значительно увеличился, а военнослужащий всё ещё оставался на боевой позиции. Командир в ответ заявил, что замена должна состояться в ближайшее время. По его словам, на позиции ожидается прибытие военнослужащих, проходивших подготовку в учебном центре.

«Лекс, братан, ты не понял, что тут только одни обещания», — сказал другой украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что в Сумах родственники украинских военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести, вышли на акцию с требованием предоставить информацию о судьбе своих близких. Участники собрания добивались от командования ВСУ сведений о бойцах, с которыми семьи потеряли связь. При этом точное количество людей, присоединившихся к акции, не уточняется.