Отказ от общения обернулся для посетительницы фитнес-клуба в Майкопе нападением прямо во время тренировки. Мужчина не смог добиться внимания девушки и, услышав резкий ответ на свой вопрос, пустил в ход кулаки. Об этом сообщает SHOT.

В Майкопе мужчина избил девушку в фитнес-клубе из-за отказа поздороваться. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, всё произошло в спортивном клубе «Спарта» на улице Курганной. Девушка по имени Ксения занималась на тренажёре, когда к ней подошёл другой посетитель. Мужчина, которого называют Аскером, попытался завязать знакомство, однако взаимности не встретил.

После этого он потребовал объяснить, почему Ксения с ним не здоровается. В ответ прозвучало короткое: «Ты мне кто?». Как утверждает SHOT, именно этот разговор перерос в нападение.

Мужчина схватил посетительницу за шею и несколько раз ударил. На происходящее отреагировали другие люди в зале. Они вмешались в конфликт и вызвали сотрудников полиции.

Даже после этого, по сведениям SHOT, нападавший предпринял ещё несколько попыток ударить Ксению. Впоследствии мужчину задержали.

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре мужчина жестоко избил девушку после отказа познакомиться. Конфликт начался в кафе, где неизвестный приставал к посетительнице. После того как девушка потребовала вызвать полицию, мужчина продолжил преследовать её на улице и напал. Пострадавшая получила сотрясение мозга и другие травмы.