Туристка из Минска заявила, что подверглась нападению на вокзале в Тбилиси из-за разговора на русском языке. Однако мужчина, которого доставили в полицию, представил другую версию: по его словам, конфликт произошёл после того, как девушка грубо отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает SHOT.

На вокзале Тбилиси избили туристку из Минска из-за русской речи. Фото © Telegram / SHOT

Пострадавшую зовут Александра, она работает фитнес-тренером. Девушка рассказала, что находилась на вокзале вместе с подругой. По её утверждению, незнакомец проявил агрессию, услышав их разговор на русском языке.

После случившегося Александра обратилась в полицию. Туда же доставили мужчину, которого она назвала нападавшим.

По информации телеграм-канала, в участке мужчина начал кричать и настаивать, что причиной конфликта стал не язык, а неудачная попытка знакомства. Он предложил девушке познакомиться, получил грубый отказ и после этого ударил её.

Сама Александра категорически отвергла такой сценарий. Она утверждает, что незнакомец не пытался с ней познакомиться.

По данным SHOT, грузинские полицейские провели проверку и направили материалы в суд. При этом туристок не обязали оставаться в Грузии до завершения разбирательства.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристы начали отменять поездки в Грузию после резонансного нападения на отдыхающую в отеле Кахетии. Представитель местного турагентства сообщил о 25–35 отменённых бронированиях за летние месяцы. При этом, по его словам, россияне, которые всё же приезжали на отдых, в целом оставались довольны поездкой.