Россияне массово отменяют поездки в Грузию после скандального нападения местного на туристку
Десятки российских туристов отменили брони летних туров в Грузию
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Российские туристы отменили десятки бронирований на летний отдых в Грузии. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор грузинского турагентства Gabritravel Армен Габриелян.
По его словам, многие путешественники отказались от поездок, которые заранее планировали ещё зимой. В летние месяцы агентство получило от 25 до 35 уведомлений об отмене туров, причём часть клиентов сообщала об этом всего за несколько дней до начала поездки.
При этом представитель турагентства отметил, что россияне, которые всё же приехали в страну, в целом остались довольны отдыхом и не обращают внимания на негативный информационный фон. Грузия остаётся одним из популярных направлений для российских путешественников.
После восстановления прямого авиасообщения между странами и снятия ограничений туристический поток из РФ начал активно восстанавливаться.
Габриелян связал снижение числа поездок с обсуждением в СМИ инцидента с участием российской туристки в Грузии, кадры которого ранее распространились в интернете. Конфликт с российскими туристками произошёл в отеле Agareni Estate в Телави во время свадьбы местных жителей. По версии правоохранителей, причиной стала ситуация с шампанским на балконе — якобы девушки облили им стоявших снизу людей, однако опубликованные кадры показали другой момент — как одна из девушек просто помахала гостям свадьбы. Позже в номер вошёл мужчина, представившийся родственником жениха, потребовал общаться с ним на английском языке и ударил туристку. Его задержали, а затем освободили под залог.
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