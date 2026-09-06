Россияне массово отменяют поездки в Грузию после скандального нападения местного на туристку

Российские туристы отменили десятки бронирований на летний отдых в Грузии. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор грузинского турагентства Gabritravel Армен Габриелян.

По его словам, многие путешественники отказались от поездок, которые заранее планировали ещё зимой. В летние месяцы агентство получило от 25 до 35 уведомлений об отмене туров, причём часть клиентов сообщала об этом всего за несколько дней до начала поездки.

При этом представитель турагентства отметил, что россияне, которые всё же приехали в страну, в целом остались довольны отдыхом и не обращают внимания на негативный информационный фон. Грузия остаётся одним из популярных направлений для российских путешественников.

После восстановления прямого авиасообщения между странами и снятия ограничений туристический поток из РФ начал активно восстанавливаться.