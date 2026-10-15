Квартира с сюрпризом: Россияне попались на аферу украинских риэлторов в Батуми

Россияне в Батуми столкнулись со схемой, при которой посредники снимают квартиры на короткий срок, а затем без ведома собственников пересдают их другим людям на месяцы. По данным Mash, в нескольких подобных случаях фигурировали риэлторы с Украины.

Одна из жительниц грузинского города рассказала, что сдала свою квартиру всего на сутки, однако после возвращения обнаружила внутри незнакомого мужчину. Как выяснилось, посредник успел пересдать жильё на месяц, хотя хозяйка разрешения на это не давала.

По словам другой собеседницы телеграм-канала, схема может работать ещё проще: квартиру арендуют на несколько дней, делают дубликаты ключей, после чего размещают объявление о долгосрочной аренде по привлекательной цене. Деньги с нового жильца получают уже без участия настоящего владельца.

Ещё одна россиянка, как утверждает Mash, сняла квартиру в новом доме на улице Пиросмани на четыре месяца за $1,5 тыс. в месяц. Спустя некоторое время появилась собственница жилья, которая о долгосрочной аренде не знала.

Местные жители связывают успех такой схемы с ценами заметно ниже рынка: дешёвое предложение позволяет быстрее найти клиента и получить оплату. По данным Mash, полиция проводила проверку по обращениям, однако о результатах или задержаниях не сообщалось.

Схемы с пересдачей чужого жилья известны и за пределами Грузии. Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники обманывают россиян при аренде квартир в отпуске: среди распространённых признаков риска — подозрительно низкая цена, требование предоплаты и невозможность подтвердить права человека, который сдаёт объект.