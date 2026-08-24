Квартира мечты или ловушка? Депутат рассказал, что проверить до передачи залога за жильё

Конец августа традиционно становится напряжённым периодом на рынке аренды: студенты, молодые специалисты и семьи одновременно ищут жильё перед началом нового сезона. На фоне ажиотажа мошенники могут активнее использовать схемы с «бронью», быстрыми переводами и поддельными объявлениями. О том, какие шаги помогут не потерять деньги, в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, одна из распространённых схем — требование заранее оплатить «эксклюзивный просмотр» или «закрепление квартиры».

Схема простая: берут с вас 10-20 тысяч за «бронь» или «эксклюзивный показ», а потом блокируют номер и исчезают. Чтобы не попасться, нужно помнить три простых правила. Каплан Панеш Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Первое, что необходимо сделать будущему арендатору, — проверить документы на жильё и личность собственника. Депутат советует перед передачей денег запросить актуальную выписку из ЕГРН. В ней можно проверить сведения о правообладателе квартиры и зарегистрированных ограничениях или обременениях. Если собственник менялся несколько раз за короткий срок, это, по словам парламентария, повод отнестись к сделке внимательнее.

Второй важный пункт — проверка посредника. Если квартиру сдаёт не сам собственник, необходимо убедиться, что у представителя есть полномочия заключать договор найма. Панеш также советует проверить агентство через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

«Мошенники часто используют поддельные документы или работают без регистрации. Если арендодатель — не собственник, он должен предъявить нотариальную доверенность с правом сдавать жильё», — отметил депутат.

Третье правило касается оформления сделки. Панеш напомнил, что договор найма жилого помещения заключается в письменной форме. В нём стоит подробно прописать срок аренды, размер и порядок оплаты, распределение расходов на коммунальные услуги, а также обязанности сторон при поломке бытовой техники и другого имущества. Письменная форма договора найма прямо предусмотрена Гражданским кодексом РФ.

Если договор найма заключён на срок не менее года, возникающее из него обременение права собственности на жилое помещение подлежит государственной регистрации. Сам договор при этом не регистрируется как отдельная сделка.

Отдельно депутат предупредил об «информационных риелторах» — людях, которые берут деньги за информацию о квартирах или доступ к базе объявлений, но не оказывают заявленных услуг. Cам по себе такой формат работы не означает автоматического наличия состава преступления. Однако если деньги были получены обманом или злоупотреблением доверием с целью хищения, действия могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

Если человек всё же столкнулся с обманом, важно сохранить все доказательства: чеки и банковские переводы, переписку, номера телефонов, объявления и документы. При наличии признаков мошенничества следует обратиться в полицию.

Главный совет в период ажиотажа на рынке аренды — не принимать решения под давлением и не переводить деньги за несуществующую «бронь» или «эксклюзивный просмотр». До передачи денег стоит лично осмотреть квартиру, проверить документы и полномочия человека, который её сдаёт, а условия найма закрепить в письменном договоре.

Ранее Life.ru рассказывал, как арендаторы могут попытаться снизить стоимость жилья. Финансовый консультант объяснил, что владельцы чаще идут на уступки тем, кто готов заключить долгий договор, быстро заселиться или оплатить аренду заранее. По словам эксперта, главное — не просто просить скидку, а предложить собственнику реальные преимущества.