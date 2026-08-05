Месяц простоя — ваш козырь: Названы аргументы, которые помогут снизить плату при аренде жилья

Снизить стоимость долгосрочной аренды помогут готовность сразу заселиться, длительный договор и оплата вперёд. Личный финансовый консультант Александр Патешман рассказал Life.ru, какие аргументы стоит использовать для торга.

Стоит запомнить: никогда не нужно начинать с негатива. Вариант «квартира нехорошая, туда-сюда, поэтому скидывайте» — плохой, потому что с вами, скорее всего, даже не будут разговаривать, если вы начнёте критиковать жильё. Когда смотрите квартиру сами или с помощью риелтора, обратите внимание, сколько она уже сдаётся. Если объявление висит достаточно долго, владелец теряет деньги. Если квартира простояла месяц, он не получал доход, а вы готовы заехать сразу — это повод для торга. Александр Патешман Личный финансовый консультант

Второй момент: срок аренды. Если вы планируете снимать жильё не на год, а на два или три и готовы прописать это в договоре, для арендодателя это станет гарантией стабильного дохода. За такую уверенность он может согласиться на меньшую стоимость.

Третий вариант — оплата вперёд. Если у вас есть накопления, можно предложить заплатить сразу за полгода. В таком случае вполне уместно спросить, какая будет цена при единоразовой выплате, и многие владельцы охотно идут на такие уступки.

Четвёртый важный пункт — подтверждение вашей добропорядочности и платежеспособности. Вместо пустых слов лучше показать документы: например, пропуск на работу в крупную компанию или подтверждение того, что вы айтишник со стабильным доходом. Арендодатель должен понимать, что вы серьёзный человек, а не случайный жилец, который через месяц переедет в место подешевле. Когда вы подкрепляете свои слова делами и документами, ваш статус в глазах владельца становится намного выше.

Также можно обратить внимание на состояние квартиры. Если вы видите, что там грязно или раньше жила кошка, скажите: «Мне квартира нравится, но я хотел бы заложить в счёт аренды услуги клининга». Например, уборка стоит четыре тысячи, и если делать её каждую неделю, выходит приличная сумма. Вы можете договориться о снижении аренды на эту стоимость, при этом владелец будет спокоен, что квартиру не «загадят» и она будет поддерживаться в чистоте. Это большой плюс для обеих сторон.

Если в квартире мало мебели, а у вас есть своя, это тоже повод для диалога. Можно предложить: «У меня есть свой холодильник, готовы ли вы зачесть его стоимость в счёт аренды? Я проживу у вас два-три года, и в итоге у вас останется новая техника». Владелец видит выгоду: старый холодильник у него не очень, а тут жилец гарантирует долгий срок аренды и оставляет после себя что-то полезное. Это касается и кухонных плит, и другой мебели — всё это нужно обсуждать.

Ещё один вариант, хотя и специфический: если вы платите с кредитной карты и вынуждены каждый месяц платить комиссию за снятие наличных, можно предложить владельцу разделить эту комиссию пополам. В текущей ситуации предложить стоит — вдруг сработает.

«Главное — не просто просить «дай дешевле», а выходить на конструктивный диалог. Вы предлагаете разные варианты, идёте навстречу человеку, и какой-то из этих семи-восьми аргументов обязательно сработает», — заключает эксперт.

Сэкономить на аренде квартиры на десять суток вполне реально, если грамотно использовать акции, кешбэк и особенности работы сервисов бронирования. Александр Патешман рассказал Life.ru о трёх вариантах, которые отличаются по сложности, рискам и размеру потенциальной выгоды.