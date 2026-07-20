Этими способами пользуются опытные туристы: Как сэкономить на аренде квартиры до 30%

Сэкономить на аренде квартиры на десять суток вполне реально, если грамотно использовать акции, кешбэк и особенности работы сервисов бронирования. Личный финансовый консультант Александр Патешман рассказал Life.ru о трёх вариантах, которые отличаются по сложности, рискам и размеру потенциальной выгоды.

Первый способ эксперт назвал самым выгодным, но одновременно и самым рискованным. Он заключается в том, чтобы договориться с владельцем жилья напрямую и избежать комиссии агрегатора.

По словам Патешмана, для этого можно оформить две брони на пересекающиеся даты — например, на два и восемь дней, — а затем предложить владельцу отменить одну из них и рассчитаться напрямую. Если хозяин соглашается, он экономит на комиссии сервиса, а часть этой суммы может предоставить арендатору в виде скидки.

Самый эффективный способ заключается в том, чтобы обойти комиссию агрегатора. Но здесь есть риск: если владелец передумает или изменит условия, защита сервиса уже не будет действовать. Поэтому важно заранее убедиться, что первую бронь можно отменить и вы понимаете условия отмены. Александр Патешман Личный финансовый консультант

Второй вариант требует больше времени, но позволяет дополнительно сэкономить за счёт промокодов и банковского кешбэка. Эксперт рекомендует разбивать десятидневную аренду на несколько коротких бронирований по два-три дня и использовать доступные скидки на каждую отдельную бронь, если это позволяют условия сервиса.

В результате суммарная выгода может оказаться весьма существенной. Дополнительную экономию помогают получить банковские карты с повышенным кешбэком. Главный недостаток такого способа — необходимость оформлять сразу несколько бронирований.

Третий вариант — самый простой и безопасный. Он предполагает обычное бронирование квартиры сразу на весь срок через агрегатор без каких-либо сложных схем.

В этом случае достаточно найти актуальный промокод сервиса и оплатить бронирование банковской картой, которая предусматривает повышенный кешбэк. По словам эксперта, такой подход позволяет сэкономить до 15% без лишних действий и дополнительных рисков.

Таким образом, у арендатора есть три варианта: договориться с владельцем напрямую и разделить экономию на комиссии, воспользоваться системой промокодов и кешбэка при нескольких бронированиях либо ограничиться стандартной бронью, используя скидки и банковские бонусы. Выбор зависит от того, насколько человек готов тратить время и брать на себя дополнительные риски.

Ранее Life.ru писал, что с приближением сентября спрос на съёмное жильё традиционно растёт из-за приезда студентов, особенно первокурсников. Эксперты рынка недвижимости советуют искать и бронировать квартиры заранее, поскольку к началу учебного года стоимость аренды обычно увеличивается.