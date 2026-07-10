Готовь сани летом: Life.ru выяснил, как сэкономить на жилье абитуриентам

Скоро сентябрь — начнут приезжать студенты, и особенно те, кто только поступает на первый курс и впервые сталкивается с арендой. Риэлтор Олег Бендриков рассказал Life.ru, что абитуриентам выгоднее снять квартиру сейчас, а не ждать осени.

Абитуриенту выгоднее снять квартиру сейчас, чем в сентябре, потому что цены к осени обязательно вырастут. Я призываю всех абитуриентов искать квартиру в июле, поскольку уже в августе собственники начинают поднимать цены, разница может составить 5–10 тысяч рублей. Олег Бендриков Риэлтор

Рынок аренды сейчас немного просел, и это даёт хорошую возможность сэкономить, особенно тем, кто ограничен в бюджете. Квартиры, которые раньше сдавались за 60 тысяч, сейчас можно найти за 45–50, а те, что стоили 65, — за 50. К сентябрю они снова вернутся к отметке 60–65 тысяч или даже поднимутся выше.

По мнению эксперта, в августе начнётся ажиотаж — приедут не только первокурсники, но и старшекурсники, которые меняют жильё, так что хорошие варианты будут разбирать буквально за несколько дней, а выбирать придётся из того, что осталось.

«Так что тем, кто поступает, лучше срочно начинать заниматься этим вопросом — это всегда так работало: кто просчитывает ситуацию заранее, тот и экономит, а заодно и избавляет себя от лишней нервотрёпки в последний момент», — добавил собеседник Life.ru.

Специалист отметил, что в сентябре цены обычно вырастают на 10–15 процентов. В первую очередь это касается однокомнатных квартир, которые чаще всего снимают рядом с институтами, но вообще смотрят и внутри Садового кольца, и даже за МКАД. Например, на красной ветке метро, потому что там много вузов. Как правило, речь идёт о бюджетном сегменте: однокомнатные квартиры стоимостью до 80–100 тысяч рублей, хотя и на них спрос будет огромный, так что тянуть с поиском точно не стоит.

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