Как сэкономить на ремонте летом и провернуть всё по уму: 7 лучших еврейских лайфхаков

Лето — горячая пора ремонта, но тратить миллионы на интерьер необязательно. Личный финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru раскрыл лучшие еврейские лайфхаки, которые помогут сэкономить.

Что бы вы ни делали, «освежить» квартиру очень трудно. Лучше увезите ковёр на дачу или отдайте родственникам. Исключение — небольшой узбекский коврик у кровати или на стене Александр Патешман Личный финансовый консультант

Мебель: продать или перетянуть

Старая массивная мебель визуально топит интерьер. Продайте её даже за копейки с пометкой «самовывоз» — любая выручка лучше, чем просто выбросить. На сэкономленное купите лёгкое и современное: сейчас это дешевле, чем десять лет назад. Любимый кожаный диван не меняйте — перетяните. Это в разы дешевле, а выглядит как новый и прослужит ещё минимум пять лет.

Текстиль и ковры — без жалости

Тяжёлые портьеры долой, заменяем на лёгкий белый тюль. Рулонные шторы можно и не покупать, чтобы не тратиться. Ковёр отправляем на дачу или родственникам — он безнадёжно утяжеляет пространство и сводит на нет весь эффект обновления.

Декор: быстрый результат за копейки

Наволочки, покрывала, кухонные аксессуары, коврики и новые шторы стоят недорого, а восприятие квартиры меняют кардинально. Визуальное обновление добавляет минимум 10% к свежести жилья.

Сантехника: ванну не трогаем

Менять саму ванну — путь к разбору плитки и бешеному ценнику. Выход — акриловая вставка, это значительно дешевле и проще. Смесители обновляем бюджетными с маркетплейсов: за десять лет старый даже хороший прибор может начать подводить.

Стены: краска вместо обоев

Оклейка обоями — дорого и с огромным разбросом цен на мастеров. Покраска выгоднее, проще, да и исполнителя найти легче. Для съёмной квартиры — идеальный вариант.

Собрал задачи — зови мастера

Один мелкий выезд не обойдётся дешевле 5000 рублей. Соберите 3–4 задачи (повесить рулонные шторы, поменять смеситель, собрать мебель) — цена вырастет до 6–7 или 10 тысяч, а эффективность станет совсем другой. Покупку с установкой от магазина берите без раздумий: сборка кровати за 30 тысяч обойдётся в 10% от стоимости, частник же попросит минимум 5–6 тысяч.

Кешбэк и разделение по типу жилья

В категории «Дом и ремонт» банки нередко дают повышенный кешбэк до 10% — приятное дополнение к каждой трате. Подход тоже разный: для съёмной квартиры хватит декора, для собственной — запускайте все пункты: от перетяжки дивана до покраски стен.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля начнут действовать новые правила ремонта в квартирах. Под особое внимание попадут замена перегородок, скрытие коммуникаций и расширение «мокрых зон». Life.ru разобрался, что изменится и какие работы теперь требуют согласования.