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20 июня, 15:11

Квартира с видом на мошенников: Как аферисты разводят россиян во время отпуска

Юрист Рудакова: Мошенники обманывают россиян при аренде жилья в отпуске

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Мошенники начали использовать нейросети для создания реалистичных изображений элитных квартир и размещать такие объявления на сайтах аренды жилья, маскируя их под реальные предложения. Для убедительности злоумышленники также подделывают документы о праве собственности и вводят арендаторов в заблуждение, рассказала юрист Елена Рудакова.

По её словам, в подобных ситуациях важно тщательно проверять документы и условия договора, а также не переводить деньги напрямую неизвестным лицам. Безопаснее всего пользоваться проверенными агрегаторами и сервисами бронирования, которые проводят модерацию объектов и отзывов, а все общение вести через их официальные чаты поддержки.

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«В случае если денежные средства уплачены через агрегатор или интернет-площадку, вернуть их гораздо проще», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Она добавила, что при аренде жилья следует максимально подробно фиксировать условия в договоре и по возможности бронировать объекты через крупные площадки или официальные сайты отелей. В этом случае у пользователя сохраняется шанс вернуть средства в случае мошенничества.

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Тем временем мошенники начали охотиться на уставших после перелёта российских туристов. Кроме того, злоумышленники начали внедряться в устройства россиян через фейковые приложения.

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Борис Эльфанд
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