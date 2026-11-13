В Ставропольском крае строительство водопровода обернулось неожиданной археологической находкой. В Предгорном округе специалисты обнаружили 40 древних захоронений в четырёх курганах. Некоторые погребения относятся к бронзовому веку, другие — ко временам сарматов. Об этом сообщает «Блокнот-Ставрополь» со ссылкой на региональное управление по охране объектов культурного наследия.

Находку сделали во время археологического обследования территории, где планируют проложить водопровод для хутора Сухоозерного. Перед началом строительных работ специалисты изучили участок и выявили древние погребальные комплексы.

Раскопками занималась экспедиция «СевКавАрхеология». Исследователи работали на трёх могильниках — «Суворовская-9», «Суворовская-10» и «Суворовская-11». В четырёх курганах обнаружили человеческие останки и предметы быта.

По предварительным оценкам, захоронения создавались в разные исторические периоды — от среднего бронзового до раннего железного века. Самые поздние из них связывают с сарматской культурой, представители которой в древности населяли территории Северного Кавказа.

В управлении по охране культурного наследия подчеркнули, что особую ценность находкам придаёт их принадлежность к нескольким эпохам. Изучение погребений позволит лучше понять, как менялись обычаи, быт и погребальные традиции древнего населения региона.