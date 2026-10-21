Тысячи россиян уже побывали в КНДР: Между странами расширяется пассажирское сообщение

КНДР посетили уже около пяти тысяч путешественников из России. Такие данные привёл на заседании Госдумы сообщил Олег Кожемяко, кандидат на пост вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

«Что касается нашего соседа и союзника и стратегического партнёра Корейской Народно-Демократической Республики, то здесь мы видим рост туризма. У нас порядка 5 тыс. туристов побывало уже в КНДР», — сказал он.

По его словам, туристический поток между двумя государствами продолжает расти. Одним из шагов в развитии этого направления стало открытие пассажирского сообщения между Владивостоком и Раджином. Кроме того, после строительства моста планируется запустить автобусные перевозки для путешественников.

Сотрудничество не ограничивается поездками взрослых. Дети из обеих стран проводят каникулы в лагерях друг друга, причём в КНДР отдыхают около 1,2 тысячи ребят из РФ. Помимо этого, стороны регулярно организуют совместные спортивные мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал, какие варианты отдыха доступны путешественникам в Северной Корее и с какими ограничениями им придётся столкнуться. В сентябре тревел-эксперт пояснил, что гости страны могут отправиться на экскурсии по Пхеньяну, посетить пляжи Вонсан-Кальмы или горнолыжный курорт Масикрён. При этом свободно передвигаться по территории государства иностранцам нельзя. Все маршруты заранее согласовываются, а поездки проходят в составе организованных групп.