От открытки до бандероли: Россия снова расширяет почтовое сообщение с КНДР
«Почта России» снова начнёт доставлять письма в КНДР
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«Почта России» возобновляет отправку писем, открыток, бандеролей и секограмм в КНДР. Такую информацию передал ТАСС со ссылкой на госкомпанию.
«Почта России» возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — указано в сообщении.
Обмен корреспонденцией между двумя странами был полностью остановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. После этого привычные виды отправлений долгое время оставались недоступны. Теперь ограничения начинают снимать и для письменных посланий.
Ранее стало известно, что Россия и КНДР восстановили прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что такие решения способствуют дальнейшему сближению двух стран. Первый полёт по маршруту Москва — Пхеньян состоялся в конце июля.
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