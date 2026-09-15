От открытки до бандероли: Россия снова расширяет почтовое сообщение с КНДР

«Почта России» возобновляет отправку писем, открыток, бандеролей и секограмм в КНДР. Такую информацию передал ТАСС со ссылкой на госкомпанию.

«Почта России» возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — указано в сообщении.

Обмен корреспонденцией между двумя странами был полностью остановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. После этого привычные виды отправлений долгое время оставались недоступны. Теперь ограничения начинают снимать и для письменных посланий.

Ранее стало известно, что Россия и КНДР восстановили прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что такие решения способствуют дальнейшему сближению двух стран. Первый полёт по маршруту Москва — Пхеньян состоялся в конце июля.