Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 12:21

От открытки до бандероли: Россия снова расширяет почтовое сообщение с КНДР

«Почта России» снова начнёт доставлять письма в КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Chebotaeva Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Chebotaeva Ekaterina

«Почта России» возобновляет отправку писем, открыток, бандеролей и секограмм в КНДР. Такую информацию передал ТАСС со ссылкой на госкомпанию.

«Почта России» возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — указано в сообщении.

Обмен корреспонденцией между двумя странами был полностью остановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. После этого привычные виды отправлений долгое время оставались недоступны. Теперь ограничения начинают снимать и для письменных посланий.

Назло санкциям и преградам: Россия и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную
Назло санкциям и преградам: Россия и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную

Ранее стало известно, что Россия и КНДР восстановили прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что такие решения способствуют дальнейшему сближению двух стран. Первый полёт по маршруту Москва — Пхеньян состоялся в конце июля.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Почта России
  • КНДР (Северная Корея)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar