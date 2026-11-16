В Госдуме выдвинули идею, как сделать катание на тюбингах более безопасным: для этого в последнюю учебную неделю декабря во всех школах предлагают проводить практические уроки безопасности с участием спасателей МЧС. Детям хотят наглядно показать, чем опасны стихийные горки и какие ошибки при катании на тюбингах могут привести к травмам. Об инициативе Life.ru рассказал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Каждую зиму в России из-за катания на тюбингах гибнут дети и взрослые, получают тяжёлые травмы. И самое страшное, что многие из этих трагедий можно было предотвратить. Мы каждый год повторяем одни и те же предупреждения, но ситуация не меняется. Хватит рассчитывать только на осторожность родителей и здравый смысл детей. «Ватрушка» — не безобидная игрушка. У неё нет тормозов и руля, человек практически не контролирует движение. Амир Хамитов Депутат Госдумы

На занятиях Хамитов предлагает объяснять, почему нельзя кататься вдвоём на одной «ватрушке», связывать тюбинги между собой или цеплять их к автомобилям и снегоходам. По его словам, детям важно показать, чем опасен спуск, который заканчивается у дороги, деревьев или забора.

Вторая мера — совместные рейды МЧС и муниципалитетов в течение всей зимы. Проверять депутат предлагает прежде всего склоны, выходящие к проезжей части, деревьям, столбам и водоёмам. Опасные горки, по его мнению, нужно оперативно ограждать и устанавливать предупреждающие знаки. Одновременно муниципалитетам следует оборудовать безопасные места для катания.

«Нельзя ждать, пока там произойдёт несчастный случай. Ответственные службы должны выявлять опасность заранее и принимать меры, а не приезжать уже после трагедии», — подчеркнул Хамитов.

Напомним, что этой осенью уже есть жертва катания на «ватрушках»: десятилетняя девочка погибла в посёлке Весёлом Иркутской области, съехав со стихийной горки прямо на дорогу. На неё и 12-летнего мальчика наехал грузовик ГАЗ.