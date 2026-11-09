Десятилетняя девочка погибла в посёлке Весёлом Иркутской области, съехав на ватрушке со стихийной горки прямо на дорогу. На неё и 12-летнего мальчика наехал грузовик ГАЗ, сообщила Госавтоинспекция региона.

Девока погибла, попав на ватрушке под грузовик. Видео © Госавтоинспекция Иркутской области

ДТП произошло вечером 8 ноября на улице Матросова в Чунском округе. По предварительным данным, трое детей катались с естественного склона на тюбинге и ледянках. Под колёса грузовика попали двое из них. Девочка погибла на месте. Двенадцатилетнему мальчику оказали медицинскую помощь, третий ребёнок не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия и безопасности места, где катались дети. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Водитель признался, что видел детей, стоящих на горке, но не мог предположить, что они начнут спускаться на тюбинге. Девочка попала под заднее левое колесо его грузовика. По словам мужчины, ребёнок был вне поле зрения в момент скатывания и предотвратить наезд уже было невозможно.

Ранее сообщалоь, что в Калужской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения BMW, КамАЗа и Chery погиб восьмилетний ребёнок, ещё два ребёнка и один взрослый получили травмы.