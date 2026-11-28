В Пакистане врачи обнаружили в брюшной полости 10-летнего мальчика образование со сформировавшимся скелетом плода, который предположительно являлся его неродившимся близнецом. Подробности необычного клинического случая медики описали в научном журнале Case Reports in Pediatrics.

Ребёнок поступил в больницу 16 июня с жалобами на продолжительные боли в животе, повышенную температуру и необъяснимую потерю веса. Компьютерная томография выявила образование размером 10 на 11 на 14 сантиметров. Внутри него специалисты обнаружили позвоночник, конечности и структуры, напоминающие зубы.

Хирурги полностью удалили образование и предположили, что столкнулись с редкой врождённой аномалией «плод в плоде». При такой патологии один из близнецов на ранних этапах внутриутробного развития оказывается внутри тела другого. По оценкам авторов научной статьи, подобное нарушение встречается примерно у одного из 500 тысяч новорождённых.

Окончательно подтвердить диагноз медикам не удалось из-за нарушения технологии подготовки тканей к гистологическому исследованию. Специалисты не исключили, что образование представляло собой фетиформную тератому — разновидность опухоли, способной содержать структуры, напоминающие части человеческого тела.

Мальчика выписали 27 июня, спустя 11 дней после госпитализации. Во время последующих обследований ребёнок не предъявлял жалоб, однако врачи рекомендовали продолжить наблюдение за его состоянием.