У берегов Габона затонула буровая установка, пять человек пропали без вести
У берегов Габона затонула буровая установка, пять человек пропали без вести. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Пять человек пропали без вести после крушения буровой установки Prospector 5 у побережья африканского Габона. На момент аварии на борту находились 115 работников. Местонахождение 110 человек установлено, они в безопасности, сообщила компания Borr Drilling.
У берегов Габона затонула буровая установка, пять человек пропали без вести. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ captain_alin_alexe
Происшествие случилось вечером 24 октября, примерно в 20:37 по местному времени. Самоподъёмная платформа готовилась к началу буровых работ на морском участке Дюссафу для энергетической компании BW Energy.
По предварительным данным, во время проверки устойчивости произошёл провал опоры в донный грунт. Конструкция потеряла равновесие, после чего установка затонула. Окончательные причины аварии ещё предстоит установить.
К поискам пропавших подключились спасательные службы и представители обеих компаний. Borr Drilling активировала группу экстренного реагирования. Оператор заверил, что сейчас главная задача — найти пятерых работников и обеспечить безопасность остальных.
В BW Energy уточнили, что добычу на объекте MaBoMo остановили в соответствии со стандартными процедурами на период подготовки бурения. Повреждений его оборудования не зафиксировано. Также компания не получала сообщений о попадании опасных веществ в море с этого объекта.
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