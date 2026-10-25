Пять человек пропали без вести после крушения буровой установки Prospector 5 у побережья африканского Габона. На момент аварии на борту находились 115 работников. Местонахождение 110 человек установлено, они в безопасности, сообщила компания Borr Drilling.

У берегов Габона затонула буровая установка, пять человек пропали без вести. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ captain_alin_alexe

Происшествие случилось вечером 24 октября, примерно в 20:37 по местному времени. Самоподъёмная платформа готовилась к началу буровых работ на морском участке Дюссафу для энергетической компании BW Energy.

По предварительным данным, во время проверки устойчивости произошёл провал опоры в донный грунт. Конструкция потеряла равновесие, после чего установка затонула. Окончательные причины аварии ещё предстоит установить.

К поискам пропавших подключились спасательные службы и представители обеих компаний. Borr Drilling активировала группу экстренного реагирования. Оператор заверил, что сейчас главная задача — найти пятерых работников и обеспечить безопасность остальных.

В BW Energy уточнили, что добычу на объекте MaBoMo остановили в соответствии со стандартными процедурами на период подготовки бурения. Повреждений его оборудования не зафиксировано. Также компания не получала сообщений о попадании опасных веществ в море с этого объекта.