Первый мясной прикорм обернулся для девятимесячного малыша вызовом скорой, а анализы впоследствии выявили кишечную инфекцию. Его мать рассказала телеграм-каналу Baza, что незадолго до появления симптомов накормила сына куриными бёдрышками из «ВкусВилла».

Уже на следующий день у мальчика начались сильные спазмы и проблемы с пищеварением. По словам женщины, расстройства повторялись до 20 раз за сутки. Обследование показало, что ребёнок заболел кампилобактериозом — инфекцией, которую вызывают бактерии, встречающиеся в том числе в мясе птицы.

Как утверждает россиянка, медики направили экстренное извещение в Роспотребнадзор. Сама она обратилась к торговой сети с требованием вернуть 335 рублей за покупку и возместить 4290 рублей, потраченных на анализы и лечение сына. Кроме того, мать потребовала выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

В службе поддержки согласились покрыть стоимость медицинских исследований, но выдвинули условие. Для получения денег покупательнице предложили отказаться от дальнейших претензий к магазину. Вместо возмещения морального вреда ей пообещали подарочный заказ.

Ранее Life.ru рассказывал о двух детях, попавших в больницу с сальмонеллёзом после употребления пельменей из «ВкусВилла». Инцидент произошёл в Москве в феврале 2026 года. После появления сообщений о заболевании торговая сеть объявила о внеплановой проверке. Представители компании сообщили, что поддерживают связь с семьёй и запросили документы для возмещения затрат на лечение. Покупателям также предложили подарочную корзину с продуктами.