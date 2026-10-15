В курице «Благояр» для школьных столовых Твери обнаружили сальмонеллу

В Твери в куриных окорочках марки «Благояр», поставляемых в школьные столовые, обнаружили сальмонеллу. Пробы отобрали в одном из учебных заведений, после чего Россельхознадзор перевёл производителя на усиленный лабораторный контроль.

Опасные бактерии выявили в продукции филиала «Мясоптицекомбинат „Благодарненский“» компании «Ставропольский бройлер» из Ставропольского края. По итогам проверки надзорное ведомство вынесло предупреждение предприятию. Информацию о нарушении также направили в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения.

Теперь изготовителю грозят дополнительные ограничения в случае повторного обнаружения несоответствий. Если специалисты вновь найдут нарушения во время усиленных проверок, будет рассмотрен вопрос о приостановлении экспорта товаров.

Недостаточно приготовленная курятина может стать источником опасной кишечной инфекции — сальмонеллёза. Попавшие в организм бактерии способны вызвать сильное отравление, сопровождающееся жаром и диареей. При этом неправильное хранение мяса создаёт благоприятные условия для размножения возбудителя, что повышает риск заражения.

Ранее Life.ru рассказывал, что сальмонеллу уже находили в окорочках марки «Благояр». В сентябре 2025 года опасные микроорганизмы обнаружили в замороженной курятине, продававшейся в московском магазине. Тогда проверка касалась другого предприятия — «Ростовский бройлер», где зафиксировали нарушения санитарных требований. По информации SHOT ПРОВЕРКА, производителя оштрафовали на 750 тысяч рублей.