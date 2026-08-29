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29 августа, 09:41

Сепсис и менингит: В окороке крупного производителя из Кирова нашли опасную бактерию

В 20 кг свиного окорока от компании «Форас» обнаружили листерию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Почти 20 килограммов замороженного свиного окорока с возбудителем листериоза обнаружили у крупного производителя из Кирова. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Listeria monocytogenes выявили в бескостной продукции категории А, изготовленной торговым домом «Форас». По установленным нормам бактерия должна полностью отсутствовать в 25 граммах такого мяса. Сырьём послужила охлаждённая свинина компании «Восточный», поступившая с площадки «ТАТМИТ Агро» в Татарстане. Информации о продаже заражённой партии потребителям нет.

Листерия вызывает инфекционное заболевание, которое может сопровождаться высокой температурой, диареей и мышечными болями. В тяжёлых случаях возможны сепсис и менингит. Особенно опасен возбудитель для беременных, новорождённых, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Бактерия способна сохраняться и размножаться даже при низкой температуре.

Россельхознадзор объявил «Форасу» предостережение. Производителю указали на возможные недостатки входного контроля сырья и потребовали усилить меры безопасности при дальнейшей работе с мясом.

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Татьяна Миссуми
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