Кешью с резьбой: Петербурженке попался глазированный винт вместо ореха

Жительница Петербурга обнаружила металлический винт в упаковке глазированных орехов. Необычная находка была покрыта шоколадом вместе с остальным содержимым пачки. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Петербурженка нашла металлический винт в упаковке глазированных орехов. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Сладости бренда Raffinato Юлия купила в магазине «О’КЕЙ» на проспекте Космонавтов. Девушка решила перекусить и начала доставать кешью из упаковки. В какой-то момент вместо очередного ореха ей попался металлический предмет. Винт оказался полностью покрыт глазурью и внешне мог затеряться среди сладостей.

Петербурженка не стала оставлять происшествие без внимания. Она написала производителю и рассказала о находке. Теперь Юлия ждёт ответа компании и объяснений, каким образом посторонний предмет оказался внутри упаковки.

В августе похожий неприятный сюрприз ждал другого покупателя в Петербурге: Life.ru писал, что мужчина обнаружил пласты плесени внутри упаковки детского пюре «Агуша», купленного в одном из магазинов «Магнит». Срок годности продукта, по его словам, на тот момент ещё не истёк.