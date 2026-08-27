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27 августа, 15:42

Кешью с резьбой: Петербурженке попался глазированный винт вместо ореха

Петербурженка нашла металлический винт в упаковке глазированных орехов

Жительница Петербурга обнаружила металлический винт в упаковке глазированных орехов. Необычная находка была покрыта шоколадом вместе с остальным содержимым пачки. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Петербурженка нашла металлический винт в упаковке глазированных орехов. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Петербурженка нашла металлический винт в упаковке глазированных орехов. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Сладости бренда Raffinato Юлия купила в магазине «О’КЕЙ» на проспекте Космонавтов. Девушка решила перекусить и начала доставать кешью из упаковки. В какой-то момент вместо очередного ореха ей попался металлический предмет. Винт оказался полностью покрыт глазурью и внешне мог затеряться среди сладостей.

Петербурженка не стала оставлять происшествие без внимания. Она написала производителю и рассказала о находке. Теперь Юлия ждёт ответа компании и объяснений, каким образом посторонний предмет оказался внутри упаковки.

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В августе похожий неприятный сюрприз ждал другого покупателя в Петербурге: Life.ru писал, что мужчина обнаружил пласты плесени внутри упаковки детского пюре «Агуша», купленного в одном из магазинов «Магнит». Срок годности продукта, по его словам, на тот момент ещё не истёк.

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Обложка © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Полина Никифорова
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