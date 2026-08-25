В твороге из российских магазинов нашли вызывающий рак «мясной клей»

Микробную трансглутаминазу, известную как «мясной клей», обнаружили в твороге марки «Фермерские продукты. Село Зелёное». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на результаты исследования.

Образец пятипроцентной жирности в упаковке 500 граммов отобрали в магазине «Верный» в Зеленограде. Продукт выпущен АО «МИЛКОМ» на предприятии «Глазов-молоко» в Удмуртии. Фермент связывает белки и удерживает влагу, за счёт чего производитель может увеличить выход готовой продукции из прежнего количества сырья. Микробная трансглутаминаза не входит в перечень разрешённых в ЕАЭС пищевых добавок и ферментных препаратов.

По данным канала, Роспотребнадзор признал исследованный образец потенциально небезопасным. Производителю объявили предостережение и потребовали не допускать реализации товаров с запрещёнными компонентами. Употребление микробной трансглутаминазы имеет связь с аллергическими и воспалительными реакциями, а также нарушением кишечного барьера и возникновением онкологии.

Ранее сообщалось, что патогенные микроорганизмы, в том числе возбудитель сальмонеллы, нашли в сосисках «Молочные премиум» от «Папа может» в Тверской области. Их поставили в детский лагерь «Чайка» под Осташковом. Это вскрылось по результатам анализа Россельхознадзора.