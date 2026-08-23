Почти протеиновый: Жительница Казани пожаловалась на кишащие личинками батончики от «Рот Фронта»

Жительница Казани Наталья купила конфеты «Рот Фронт» в местной «Пятёрочке» на улице Рихарда Зорге. Дома, открыв упаковку, она обнаружила внутри червя и яйца насекомых — вторая конфета также оказалась с «сюрпризом», рассказала девушка SHOT ПРОВЕРКЕ.

В конфетах «Рот Фронт» из «Пятёрочки» нашли червей и яйца. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Обратившись в магазин, Наталья получила предложение принести покупку и вернуть деньги. Теперь она планирует связаться напрямую с производителем.

По словам специалистов, внутри могли оказаться личинки пищевой моли — такие вредители особенно часто поражают шоколадные конфеты, какао и орехи. Заражение могло произойти как через сырьё, так и на этапе производства или хранения.

Точный вид насекомого можно будет определить только после экспертизы. Ранее жалоба на червей в глазированных конфетах «Рот Фронт» с халвой уже поступала в Роспотребнадзор — сладости тогда купили в «Магните».

Ранее Life.ru рассказывал, что москвич обнаружил десятки крупных чёрных червей внутри вяленого леща бренда «Генеральская рыбка» — неприятную находку мужчина заметил после того, как вскрыл тушку, купленную в гипермаркете «Близнецы» на Беринговом проезде. Личинки находились между мясом и внутренностями рыбы, которая также представлена в сетях «Ашан», «Перекрёсток» и «Глобус».