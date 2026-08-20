Признаки фекального загрязнения нашли в фарше крупного российского производителя

В охлаждённом свино-говяжьем фарше «Домашний» под маркой «Самсон» обнаружили колиформы — бактерии кишечной группы, которые могут говорить о фекальном загрязнении. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Наличие таких бактерий часто указывает на несоблюдение санитарных норм на этапе изготовления, хранения или доставки продукта. Они опасны тем, что способны спровоцировать кишечные инфекции и отравления.

Фарш выпустили на предприятии АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», расположенном во Всеволожске в Ленинградской области. Товары этой марки можно встретить в больших торговых сетях — среди них METRO, «Лента», «Ашан», «Глобус», «Перекрёсток» и «Пятёрочка».

Проблему выявили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. В Роспотребнадзоре подтвердили, что продукция не отвечает требованиям по микробиологическим показателям. Производителю вынесли предостережение и обязали исправить нарушения.

Ранее сообщалось, что в двух московских ресторанах «Папа Джонс» лаборатория нашла превышение микробного загрязнения, а в одном из десертов — кишечную палочку. Худшие результаты показала паста «Цыплёнок Флорентина»: там уровень микроорганизмов оказался выше нормы в десять раз. В чизкейке «Нью-Йорк» показатель превысили в девять раз, а в солянке — почти втрое.