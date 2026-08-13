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13 августа, 14:59

Пласты плесени нашли внутри детского пюре «Агуша» из петербургского «Магнита»

SHOT ПРОВЕРКА: В Петербурге мужчина обнаружил плесень в детском пюре «Агуша»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Kuzmina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Kuzmina

Покупатель обнаружил пласты плесени внутри упаковки детского пюре «Агуша», приобретённого в одном из магазинов «Магнит» в Санкт-Петербурге. Об этом мужчина рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ.

В Петербурге мужчина обнаружил плесень в детском пюре «Агуша». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По его словам, пюре со вкусом яблока, тыквы, персика и банана он купил в магазине на улице Авиаконструкторов, 2. После вскрытия упаковки мужчина почувствовал необычный запах. Тогда покупатель решил разрезать пачку и увидел внутри пласты плесени. При этом мужчина утверждает, что указанный на упаковке срок годности продукта ещё не истёк.

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Ранее сообщалось, что в детском пюре «Агуша» для младенцев с шести месяцев лабораторно выявлены бактерии B.cereus и B.polymyxa. Эти микроорганизмы могут вызвать серьёзное пищевое отравление с рвотой, тошнотой и диареей.

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Анастасия Никонорова
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