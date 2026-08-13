Пласты плесени нашли внутри детского пюре «Агуша» из петербургского «Магнита»

Покупатель обнаружил пласты плесени внутри упаковки детского пюре «Агуша», приобретённого в одном из магазинов «Магнит» в Санкт-Петербурге. Об этом мужчина рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ.

В Петербурге мужчина обнаружил плесень в детском пюре «Агуша». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По его словам, пюре со вкусом яблока, тыквы, персика и банана он купил в магазине на улице Авиаконструкторов, 2. После вскрытия упаковки мужчина почувствовал необычный запах. Тогда покупатель решил разрезать пачку и увидел внутри пласты плесени. При этом мужчина утверждает, что указанный на упаковке срок годности продукта ещё не истёк.

Ранее сообщалось, что в детском пюре «Агуша» для младенцев с шести месяцев лабораторно выявлены бактерии B.cereus и B.polymyxa. Эти микроорганизмы могут вызвать серьёзное пищевое отравление с рвотой, тошнотой и диареей.