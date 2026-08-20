Десятки чёрных червей нашёл москвич в вяленом леще популярного бренда

Москвич обнаружил десятки крупных чёрных червей внутри вяленого леща бренда «Генеральская рыбка». Мужчина заметил неприятную находку уже после того, как вскрыл тушку, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Рыбу покупатель приобрёл в гипермаркете «Близнецы» на Беринговом проезде. По его словам, личинки находились между мясом и внутренностями леща. Продукция этого бренда также представлена в крупных торговых сетях, среди которых «Ашан», «Перекрёсток» и «Глобус».

Специалисты по ветеринарно-санитарной экспертизе рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ, что по внешнему виду определить происхождение находки невозможно. Это могли быть как паразиты, которыми рыба заразилась ещё при жизни, так и личинки насекомых, попавшие в продукт уже после вылова. Точный ответ может дать только исследование.

Эксперты предупредили, что употреблять такую рыбу нельзя. Подобное заражение способно вызвать проблемы с пищеварением и аллергические реакции, а последствия будут зависеть от того, какие именно организмы находились в продукте.

Леща выпускает московское ООО «Артгрупп». Как отмечает SHOT ПРОВЕРКА, Роспотребнадзор ранее объявлял предостережение компании, управляющей магазином «Близнецы» на Беринговом проезде, из-за недостаточного контроля за сроками годности и условиями хранения продуктов.

Ранее Life.ru рассказывал о кишечной палочке, обнаруженной в готовом салате из гипермаркета «Лента» в Ростове-на-Дону. Бактерии нашли во время лабораторного исследования весового салата собственного производства магазина. После результатов проверки Роспотребнадзор объявил компании предостережение и указал на необходимость соблюдать требования к безопасности и маркировке продукции.