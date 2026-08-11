«Секретный ингредиент»: В Ростове нашли «Оригинальный» салат с кишечной палочкой

Кишечную палочку обнаружили в готовом салате собственного производства гипермаркета «Лента» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на результаты лабораторного исследования.

Бактерии выявили в весовом салате «Оригинальный», изготовленном и продававшемся в магазине на улице Доватора, 267. Согласно нормативам, кишечная палочка не должна присутствовать в 0,1 грамма такой продукции.

Причинами подобного загрязнения могут стать нарушения при обработке ингредиентов, несоблюдение санитарных требований или неправильные условия хранения. Кроме того, на упаковке отсутствовали сведения о дате и времени приготовления, из-за чего покупатели не могли оценить свежесть продукта.

По итогам проверки Роспотребнадзор объявил ООО «Лента» предостережение. Компании указали на необходимость соблюдать требования к безопасности пищевой продукции и её маркировке.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России временно заблокировали продажу более 70 тысяч бутылок воды и газировки из Армении из-за выявленных нарушений. Продавать эти товары в магазинах и онлайн нельзя до завершения проверок. В ЦРПТ уточнили, что запрет касается только конкретных партий и не распространяется на всю продукцию брендов.