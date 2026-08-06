Салат и помидор оказались главными источниками риска в бургере

Роскачество проверило бургеры из популярных сетей фастфуда. В некоторых из них нашли повышенное количество микробов. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала Life.ru, когда кишечная палочка в блюде — это норма, а какие микроорганизмы действительно опасны.

По словам инфекциониста, для каждого продукта есть свои бактериологические нормы. И обнаружение кишечной палочки — это лишь первый сигнал о загрязнении. Если находят обычную, непатогенную палочку — это говорит о том, что продукт «грязный» и санитария нарушена. Сам по себе этот продукт может и не вызвать болезнь, но риски серьёзно возрастают. Ведь инфекция в партии может быть гнёздной: в один бургер она попадёт, а в другой — нет, объясняет Мескина.

Всё зависит от условий приготовления и хранения. Например, бургеры нельзя размораживать, а потом снова замораживать — это грубое нарушение. Если же все правила соблюдены, то основной источник риска — это те компоненты, которые не проходят термическую обработку: салат, помидоры, лук. Даже при идеальных условиях стопроцентно исключить наличие микробов в них нельзя. Однако для здорового человека, если овощи хорошо промыты и хранились правильно, небольшое количество бактерий вреда не нанесёт. Елена Мескина Инфекционист

Кишечные палочки бывают разными, их разделяют по свойствам минимум на пять групп. Есть обычная палочка, которая постоянно живёт в нашем кишечнике и является нормой. А есть патогенные штаммы, которые уже вызывают болезни — от жидкого стула до кровавой диареи, в зависимости от вирулентности.

После обнаружения кишечной палочки Роспотребнадзор действует по чёткой инструкции: проверяет сотрудников, оборудование, холодильники, разделочные поверхности, берёт смывы. Все существующие правила — это результат многолетнего опыта, проб и ошибок. Если происходит массовая вспышка инфекции, Роспотребнадзор почти всегда находит конкретное нарушение.

А для пострадавших это ещё и страховой случай. Если человек отравился по вине производителя или продавца, он может получить страховку и даже подать в суд за вред здоровью. Если отравление прошло легко — сумма будет небольшой, но при серьёзных последствиях можно требовать больше. Плюс человек теряет трудоспособность, так что вред не только медицинский, но и социальный. А если речь идёт о тяжёлой инфекции, например о геморрагическом шигеллёзе, который может дать осложнение на почки, то человек рискует остаться с почечной недостаточностью на всю жизнь. Вот тогда речь уже может идти не о штрафах, а об уголовной ответственности.