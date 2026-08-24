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24 августа, 10:48

В поставленных в тверской лагерь сосисках «Папа может» нашли сальмонеллу

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Патогенные микроорганизмы, в том числе возбудитель сальмонеллы, нашли в сосисках «Молочные премиум» от «Папа может» в Тверской области. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, их поставили в детский лагерь «Чайка» под Осташковом. Это вскрылось по результатам анализа Россельхознадзора.

Такая продукция может вызвать пищевое отравление, сопровождающееся высокой температурой, рвотой, диареей и обезвоживанием. Особенно это опасно для детей. Указанную партию изготовили на предприятии «Гагарин-Останкино» в Смоленской области. Сосиски признали не соответствующим требованиям безопасности.

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Матвей Константинов
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