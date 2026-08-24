В поставленных в тверской лагерь сосисках «Папа может» нашли сальмонеллу

Патогенные микроорганизмы, в том числе возбудитель сальмонеллы, нашли в сосисках «Молочные премиум» от «Папа может» в Тверской области. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, их поставили в детский лагерь «Чайка» под Осташковом. Это вскрылось по результатам анализа Россельхознадзора.

Такая продукция может вызвать пищевое отравление, сопровождающееся высокой температурой, рвотой, диареей и обезвоживанием. Особенно это опасно для детей. Указанную партию изготовили на предприятии «Гагарин-Останкино» в Смоленской области. Сосиски признали не соответствующим требованиям безопасности.

Ранее в фарше под маркой «Самсон» обнаружили фекальное загрязнение. Колиформы нашли в свино-говяжем продукте «Домашний».