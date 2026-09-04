У «любви» свои странности: Японца второй раз задержали из-за убийства хомяков

Сотрудник японской школы вместе с 20-летней женщиной убил около 30 хомяков в «отеле любви» в префектуре Ивате. 36-летнего мужчину задержали по этому делу во второй раз: ранее его уже обвиняли в гибели ещё 25 грызунов. Об этом сообщает New York Post.

Новый эпизод относится к концу марта. По версии полиции, мужчина и 20-летняя Харука Фудзисава расправились с животными в одном из отелей в ходе сексуального ритуала. Женщину также задержали по подозрению в причастности к произошедшему.

Следствие получило дополнительные материалы после изъятия телефона мужчины. На устройстве обнаружили видеозаписи жестокого обращения с животными и переписку с Фудзисавой. По данным правоохранителей, сообщения указывают на то, что действия могли быть заранее согласованы. В частности, в переписке обсуждалось, где можно убить хомяков и развлечься во время этого.

Первый эпизод произошёл в феврале. Тогда, по версии прокуратуры, японец вместе с другой женщиной убил около 25 хомяков, в том числе затаптывая их. В июле мужчину задержали по этому делу и впоследствии предъявили обвинение. Оба расследования связаны с нарушением японского законодательства о защите животных. Полиция пока не сообщила, признали ли задержанные вину.

Ранее ветеринар рассказала, что владельцы хомяков, хорьков, черепах, змей и ящериц иногда могут перепутать состояние покоя своего питомца с его гибелью. По словам эксперта, хомяки в домашних условиях в спячку не впадают — у них случается так называемое оцепенение, часто на фоне болезней или нехватки корма. Из-за быстрого обмена веществ при голодании грызун может впасть в гликемическую кому. Заметив, что питомец выглядит мёртвым, его нужно попытаться согреть.