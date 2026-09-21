У москвичей пропали 120 тысяч рублей из багажа по пути на Мальдивы

Московская пара лишилась около 120 тысяч рублей во время перелёта на Мальдивы. После прибытия в Мале туристы обнаружили вскрытый багаж и пропажу наличных в рублях и евро. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Путешественники летели рейсом Flydubai с пересадкой в Дубае. На каком именно этапе исчезли деньги, установить пока не удалось. В аэропорту Мале супруги обратились в полицию и написали заявление. Однако, по их словам, спустя полтора месяца заметного продвижения в расследовании нет.

Пассажиры также пожаловались авиакомпании. В ответ им пришло стандартное сообщение с благодарностью за терпение и рекомендациями обращаться в кол-центр. После этого, как утверждают пострадавшие, перевозчик больше с ними не связывался. Кто вскрыл багаж и похитил наличные, пока неизвестно.

За несколько дней до этого Life.ru рассказывал о серии похожих случаев на рейсах в ОАЭ: у пассажиров за неделю пропало более 2 млн рублей. В одном из эпизодов путешественник обнаружил исчезновение валюты уже после прилёта в Дубай.