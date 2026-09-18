Даже сейф не спас: Россияне пожаловались на кражи в отелях Занзибара

Российские туристы пожаловались на серию краж во время отдыха в Танзании. По данным Telegram-канала Baza, за последние несколько недель стало известно более чем о шести подобных случаях: у путешественников пропадали деньги, украшения и дорогая парфюмерия. Независимого подтверждения общего числа эпизодов пока нет.

Одна из туристок, 35-летняя жительница Подмосковья, рассказала о пропаже $1700 из сейфа в пятизвёздочном Sultan Sands Island Resort на Занзибаре. По её словам, обращение в местную полицию результата не принесло, а внутренняя проверка отеля ограничилась разговором с сотрудницей уборки. Туристка также утверждает, что камер видеонаблюдения в гостинице не оказалось.

Ещё один случай, по информации Baza, произошёл с 40-летней туристкой из Казани. У бассейна пятизвёздочного Riu Palace Swahili у неё пропали $100. В администрации отеля, как утверждается, заявили, что не отвечают за сохранность личных вещей гостей. Сам отель действительно находится на Занзибаре и позиционируется как пятизвёздочный курорт.

Также канал рассказал о 40-летнем москвиче, у которого во время отдыха в конце августа исчезла дорогая французская парфюмерия. По словам туриста, администрация гостиницы также не взяла ответственность за пропажу.

Прямое авиасообщение между Россией и Танзанией запустили 2 июля 2026 года: Air Tanzania начала выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. В начале сентября перевозчик временно приостанавливал полёты, после чего рейсы были возобновлены.

С похожей историей российские туристы сталкивались на Занзибаре и раньше. Осенью 2025 года блогер Аня Покров рассказывала, что во время отдыха у неё и подруг пропали $4500. По её словам, деньги также находились в гостиничном сейфе.