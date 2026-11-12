Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не заинтересован в заключении соглашения с Ираном. По его словам, Соединённые Штаты уже располагают иранскими средствами на сотни миллиардов долларов и контролируют стратегически важный пролив. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал 12 ноября в социальной сети Truth Social.

«Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» — написал глава Белого дома.

Судя по всему, под проливом Трамп подразумевал Ормузский — один из важнейших морских маршрутов для транспортировки нефти. Ранее американский президент неоднократно заявлял о контроле США над этой акваторией на фоне военного противостояния с Тегераном.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Вашингтоном и Тегераном относительно условий урегулирования конфликта. Ещё 9 ноября американский лидер допускал достижение договорённостей с Ираном, но теперь утверждает, что необходимость в соглашении отпала.

При этом Трамп не пояснил, какие именно иранские средства на сотни миллиардов долларов он имеет в виду и на каком основании США ими распоряжаются.