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Опубликовано 13 октября, 15:25

«У нас отнимают будущее»: Грату Тунберг присоединилась к протестам французских школьников

Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг приехала лично в пригород Парижа Сен-Дени, чтобы поддержать протестующих школьников во Франции. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

23-летняя активистка появилась у лицея имени Поля Элюара. Там она пообщалась с журналистами, собравшимися у входа в учебное заведение.

«Молодёжь не участвует в обсуждении. У нас отнимают наше будущее, а школы, как мы увидели, недополучают инвестиции, в которых они нуждаются», — сказала Тунберг.

Активистка также заверила, что вместе с протестующими подростками намерена и дальше отстаивать своё будущее. Отдавать его, по её словам, они не собираются.

Протесты во Франции в 2026 году: что происходит сейчас, причины, задержания и последние новости
Протесты во Франции в 2026 году: что происходит сейчас, причины, задержания и последние новости

Массовые протесты французских школьников начались в конце сентября 2026 года с выступлений учащихся лицея Saint-Exupéry в пригороде Парижа Кретее, где подростки жаловались на нехватку преподавателей и ухудшение условий обучения. Вскоре движение охватило сотни учебных заведений по всей Франции: школьники стали блокировать входы в лицеи и выходить на улицы, требуя решить проблему переполненных классов, ветшающей инфраструктуры, нехватки персонала и перегруженного расписания, а также реформировать систему поступления в вузы Parcoursup. К началу октября акции затронули более тысячи школ, а отдельные демонстрации переросли в столкновения с полицией, сопровождавшиеся массовыми задержаниями и ранениями как протестующих, так и силовиков. Власти пообещали дополнительные меры, включая привлечение новых учителей, однако протестное движение продолжилось.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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