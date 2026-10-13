«У нас отнимают будущее»: Грату Тунберг присоединилась к протестам французских школьников

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг приехала лично в пригород Парижа Сен-Дени, чтобы поддержать протестующих школьников во Франции. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

23-летняя активистка появилась у лицея имени Поля Элюара. Там она пообщалась с журналистами, собравшимися у входа в учебное заведение.

«Молодёжь не участвует в обсуждении. У нас отнимают наше будущее, а школы, как мы увидели, недополучают инвестиции, в которых они нуждаются», — сказала Тунберг.

Активистка также заверила, что вместе с протестующими подростками намерена и дальше отстаивать своё будущее. Отдавать его, по её словам, они не собираются.

Массовые протесты французских школьников начались в конце сентября 2026 года с выступлений учащихся лицея Saint-Exupéry в пригороде Парижа Кретее, где подростки жаловались на нехватку преподавателей и ухудшение условий обучения. Вскоре движение охватило сотни учебных заведений по всей Франции: школьники стали блокировать входы в лицеи и выходить на улицы, требуя решить проблему переполненных классов, ветшающей инфраструктуры, нехватки персонала и перегруженного расписания, а также реформировать систему поступления в вузы Parcoursup. К началу октября акции затронули более тысячи школ, а отдельные демонстрации переросли в столкновения с полицией, сопровождавшиеся массовыми задержаниями и ранениями как протестующих, так и силовиков. Власти пообещали дополнительные меры, включая привлечение новых учителей, однако протестное движение продолжилось.