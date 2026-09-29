Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 19:22

«У них таких чудаков нет»: Стас Барецкий снялся в голливудском боевике

Стас Барецкий сыграл главу сербской мафии в зарубежном боевике

Обложка © Telegram / Стас Барецкий

Обложка © Telegram / Стас Барецкий

Российский шоумен Стас Барецкий сыграл главу сербской мафии в боевике «Оттенки рая» режиссёра Уэстона Разули. О своей роли и съёмках российский шоумен рассказал «Правилам жизни». По словам Барецкого, режиссёр давно смотрел его ролики, в которых он разрывает банки пива.

«Я заметил, что это особенно нравится людям за границей. Видимо, у них таких чудаков нету», — пошутил шоумен.

Съёмки проходили весной в пригороде Барселоны. Герой Барецкого по сюжету пытается отнять виноградники у их владельца, а позднее погибает от руки женщины. С командой на площадке шоумен общался через переводчика: он рассказал, что не знает ни испанского, ни английского.

«Оттенки рая» станут второй полнометражной режиссёрской работой Разули. Его дебютную картину «Огненная тайна» показывали на Каннском кинофестивале в 2023 году.

«Я нравлюсь многим»: Волочкова раскрыла правду о романе после подката Барецкого
«Я нравлюсь многим»: Волочкова раскрыла правду о романе после подката Барецкого

А в прошлом году шоумен Стас Барецкий решил тоже побороться за квартиру певицы Ларисы Долиной, которая была продана под давлением телефонных мошенников и стала причиной долгих судебных тяжб. По его словам, артистка обещала ему «дарственную» на недвижимость как «родному сыну».

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Стас Барецкий
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar