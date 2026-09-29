«У них таких чудаков нет»: Стас Барецкий снялся в голливудском боевике

Российский шоумен Стас Барецкий сыграл главу сербской мафии в боевике «Оттенки рая» режиссёра Уэстона Разули. О своей роли и съёмках российский шоумен рассказал «Правилам жизни». По словам Барецкого, режиссёр давно смотрел его ролики, в которых он разрывает банки пива.

«Я заметил, что это особенно нравится людям за границей. Видимо, у них таких чудаков нету», — пошутил шоумен.

Съёмки проходили весной в пригороде Барселоны. Герой Барецкого по сюжету пытается отнять виноградники у их владельца, а позднее погибает от руки женщины. С командой на площадке шоумен общался через переводчика: он рассказал, что не знает ни испанского, ни английского.

«Оттенки рая» станут второй полнометражной режиссёрской работой Разули. Его дебютную картину «Огненная тайна» показывали на Каннском кинофестивале в 2023 году.

А в прошлом году шоумен Стас Барецкий решил тоже побороться за квартиру певицы Ларисы Долиной, которая была продана под давлением телефонных мошенников и стала причиной долгих судебных тяжб. По его словам, артистка обещала ему «дарственную» на недвижимость как «родному сыну».