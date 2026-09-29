«Я нравлюсь многим»: Волочкова раскрыла правду о романе после подката Барецкого

Анастасия Волочкова заявила, что даже не знакома со Стасом Барецким, который рассказал об их якобы состоявшемся романе. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина призналась, что не знает, как реагировать на слова шоумена.

Артистка подчеркнула, что её сердце занято, однако раскрывать личность избранника она не собирается. Звезда также отметила, что мужского внимания ей хватает, однако ответить взаимностью каждому она не готова.

«Честно говоря, я нравлюсь многим знаменитым мужчинам. Я давно привыкла к повышенному вниманию, но в сердце у меня только один человек, и его имя я не сообщу», — заключила артистка.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о разладе с дочерью Ариадной. По словам артистки, наследница не отвечает на звонки и сообщения и не раскрывает свой адрес. Ответственность за испорченные отношения балерина возложила на собственную мать и родственников бывшего возлюбленного Игоря Вдовина.