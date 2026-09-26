Дочь скрывает адрес и не берёт трубку: Волочкова рассказала, кто разрушил её семью

Анастасия Волочкова призналась, что не знает, где сейчас живёт её 21-летняя дочь Ариадна. Балерина рассказала Общественной Службе Новостей, что винит в семейном конфликте собственную мать и родственников бывшего возлюбленного Игоря Вдовина.

По словам артистки, наследница перестала отвечать на звонки и сообщения. Девушка также скрывает свой адрес, чтобы Волочкова не могла неожиданно приехать к ней домой. Из-за этого бывшая прима Большого театра лишилась возможности даже встретиться с дочерью.

Волочкова утверждает, что её мать Тамара намеренно вмешивалась в отношения с Ариадной. Более того, женщина будто бы заранее предупреждала балерину, что сделает всё возможное, чтобы отдалить их друг от друга.

Артистка также возложила часть ответственности за семейный разлад на родственников со стороны отца девушки. По её мнению, они старались представить её в дурном свете, чтобы у Ариадны пропало желание общаться с мамой.

Сейчас балерина по-прежнему не может наладить контакт с наследницей. Та избегает встреч и не сообщает, где находится, а попытки Волочковой связаться с ней остаются без ответа.

Ранее Life.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова обрадовалась популярности своих высказываний среди зумеров. Балерина призналась, что гордится превращением своих фраз в мемы и считает, что молодёжь таким образом учится её мудрости. Повторение одних и тех же выражений артистка объяснила однообразными вопросами журналистов.