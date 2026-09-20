Волочкова вылезла в окно и показала шпагат на ковбойской вечеринке в Москве

Анастасия Волочкова устроила рискованный перформанс на тематической вечеринке в Москве: балерина забралась в открытое окно и прямо в оконной раме продемонстрировала фирменный шпагат. Кадрами с мероприятия поделился дизайнер Кирилл Минцев.

Волочкова устроила рискованный шпагат в открытом окне на вечеринке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mintsevkirill

Вечеринку стилизовали под техасский рейв, поэтому гостям предложили соответствующий дресс-код с ковбойскими шляпами и сапогами. Волочкова, которую анонсировали специальной гостьей вечера, тоже поддержала тему.

Балерина появилась в широкополой шляпе, золотом мини и белой рубашке с бахромой. Однако одним эффектным выходом 50-летняя артистка не ограничилась.

В какой-то момент Волочкова забралась в открытое окно здания. Придерживаясь руками за раму, она подняла ногу практически вертикально и показала свой знаменитый шпагат.

Находившиеся рядом гости снимали импровизированное выступление на телефоны. Судя по кадрам с вечеринки, неожиданный номер вызвал у публики бурную реакцию.

Для Волочковой подобные трюки давно стали частью публичного образа. Артистка регулярно демонстрирует шпагат в самых неожиданных местах — от пляжей и яхт до автомобилей и мотоциклов.

Ранее Life.ru рассказывал о фирменном шпагате Волочковой на Мальдивах. Тогда балерина опубликовала новый снимок в бикини с белоснежного пляжа, вновь выбрав для фотографии свою знаменитую позу.