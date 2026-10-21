У подростка лопнуло яичко во время тренировки по единоборствам в Подмосковье

В детское отделение Раменской больницы экстренно доставили юношу с невыносимым болевым синдромом и обширным отеком в паховой зоне. Тяжёлое повреждение несовершеннолетний получил во время интенсивной спортивной тренировки.

Пострадавший скрывал случившееся целых 48 часов, надеясь, что дискомфорт пройдет самостоятельно. Лишь когда терпеть стало невозможно, он признался родным, которые немедленно привезли сына к дежурным медикам.

Специалисты выявили критическое состояние, требовавшее сиюминутного хирургического вмешательства. Заведующий подразделением Владимир Хабалов отметил, что врачи «диагностировали полный разрыв капсулы яичка».

«Огромная гематома и отёк сдавливали все сосуды. Это довольно редкий случай в нашей практике», — пояснил специалист.

Главной целью медиков было предотвратить некроз и сохранить репродуктивную функцию пациента. На операционном столе под наркозом бригада успешно откачала застоявшуюся кровь и филигранно соединила поврежденную оболочку.

Реабилитация в стационаре заняла менее недели благодаря своевременным действиям персонала клиники. Уже на пятые сутки молодого человека отправили домой в стабильном состоянии без риска тяжёлых последствий.

Доктора напоминают: замалчивание подобных инцидентов может обернуться необратимой утратой мужского здоровья. При любых механических ударах в область малого таза необходимо срочно обращаться за квалифицированной помощью, не дожидаясь осложнений.