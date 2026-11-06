У жены депутата Ивановской облдумы изъяли участок в Плёсе через суд
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В Ивановской области суд постановил изъять у супруги депутата региональной думы земельный участок площадью 752 квадратных метра в историческом Плёсе. Женщина получила землю в аренду ещё в 2010 году, причём ежегодно платила за неё всего 188 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как выяснилось во время прокурорской проверки, участок расположен на заповедной территории Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Несмотря на особый охранный статус земли, её передали в аренду для садоводства и огородничества без необходимого согласования с уполномоченным органом.
Кроме того, при оформлении договора были нарушены требования территориального зонирования. В результате прокуратура Приволжского района обратилась в суд, потребовав вернуть участок из незаконного владения. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства.
По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, арендатором является супруга депутата Ивановской областной думы, который одновременно руководит одной из региональных ресурсоснабжающих организаций.
При этом вопросы возникли и к земельным участкам самого парламентария. В 2009 году ему предоставили в аренду два надела площадью 600 и 746 квадратных метров — для строительства жилого дома и ведения садоводства. Совокупная арендная плата составляла около тысячи рублей в год.
Впоследствии один из участков передали в собственность другому человеку, а затем переоформили на его отца. Прокуратура также оспаривает законность этих сделок через суд.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Плёсе прокуратура потребовала вернуть муниципалитету землю, оказавшуюся во владении супруги бывшего начальника регионального департамента управления имуществом. Участок первоначально выделяли для строительства дачных отелей, однако впоследствии его разделили между родственниками чиновника. На территории появились частный дом, гараж и хозяйственные постройки.