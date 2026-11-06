В Ивановской области суд постановил изъять у супруги депутата региональной думы земельный участок площадью 752 квадратных метра в историческом Плёсе. Женщина получила землю в аренду ещё в 2010 году, причём ежегодно платила за неё всего 188 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как выяснилось во время прокурорской проверки, участок расположен на заповедной территории Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Несмотря на особый охранный статус земли, её передали в аренду для садоводства и огородничества без необходимого согласования с уполномоченным органом.

Кроме того, при оформлении договора были нарушены требования территориального зонирования. В результате прокуратура Приволжского района обратилась в суд, потребовав вернуть участок из незаконного владения. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства.

По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, арендатором является супруга депутата Ивановской областной думы, который одновременно руководит одной из региональных ресурсоснабжающих организаций.

При этом вопросы возникли и к земельным участкам самого парламентария. В 2009 году ему предоставили в аренду два надела площадью 600 и 746 квадратных метров — для строительства жилого дома и ведения садоводства. Совокупная арендная плата составляла около тысячи рублей в год.

Впоследствии один из участков передали в собственность другому человеку, а затем переоформили на его отца. Прокуратура также оспаривает законность этих сделок через суд.