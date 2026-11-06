Трёх бывших глав сельских поселений Челябинской области отправили в СИЗО по делу о хищении более 25 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию незаконных свалок. По версии следствия, чиновники помогали подрядчикам получать бюджетные деньги за работы, которые фактически не выполнялись. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Под арест попали экс-руководители Обручевского, Новопокровского и Зингейского поселений Кизильского района. Как установило следствие, в марте 2024 года местные администрации заключили контракты на уборку мусора стоимостью от 5,5 до 13,6 миллиона рублей каждый.

Однако вместо вывоза отходов подрядчики, по данным правоохранителей, просто закапывали их на прежнем месте. Несмотря на это, чиновники подписывали документы о выполнении работ, после чего коммерческим организациям перечисляли деньги из бюджета. Только по одному из контрактов выплата превысила 13 миллионов рублей.

Кроме того, бывшего главу Зингейского поселения обвиняют в получении взятки в размере 100 тысяч рублей от руководителя подрядной организации за подписание документов. Всем троим также вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Предполагаемую схему выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовные дела в отношении руководителей ООО «Строительная корпорация» и ООО «Стройгрупп», обвиняемых в хищении более 25 миллионов рублей при ликвидации свалок в 2024–2025 годах, уже направлены в суд. Расследование в отношении бывших чиновников продолжается.