U2 — 50 лет: как четверо школьников из Дублина стали одной из крупнейших групп планеты

25 сентября 1976 года 14-летний барабанщик Ларри Маллен собрал у себя дома в Дублине подростков, откликнувшихся на его школьное объявление о поиске музыкантов. Они почти не умели играть вместе, назывались ещё не U2 и вряд ли могли представить, что спустя полвека их группа продаст около 175 миллионов альбомов, получит 22 премии «Грэмми» и войдёт в Зал славы рок-н-ролла. В 2026 году U2 отмечают 50-летие — причём не только оглядываются назад, но и готовят первый за девять лет новый студийный альбом.

История U2 особенно необычна тем, что за огромной рок-группой не стоит кастинг профессиональных музыкантов или проект продюсера. Всё действительно началось с записки на школьной доске объявлений, кухни в пригороде Дублина и нескольких подростков, которые, по позднейшему выражению Боно, были «группой ещё до того, как научились играть».

Как появилась группа U2 и что произошло 25 сентября 1976 года

Ларри Маллен учился в Mount Temple Comprehensive School в Дублине и уже играл на барабанах. Ему хотелось собственной группы, поэтому он оставил в школе простое объявление: барабанщик ищет музыкантов для создания коллектива.

В субботу, 25 сентября 1976 года, желающие собрались в доме семьи Малленов на Rosemount Avenue в районе Артейн. Сам Ларри впоследствии вспоминал, что эта странная компания встретилась на его кухне — и именно там всё началось.

На первую репетицию пришли не только будущие четыре участника U2. Среди собравшихся были Пол Хьюсон, будущий Боно, Дэвид Эванс, будущий Эдж, его брат Дик, Адам Клейтон, а также другие знакомые подростки. Из этой компании постепенно сложилась группа Feedback. Затем она стала называться The Hype, а окончательный квартет оформился уже позднее. Поэтому фраза «четверо школьников создали U2 25 сентября» удобна как краткое описание, но исторически точнее говорить: в этот день состоялась первая встреча музыкантов, из которых выросла U2.

Классический состав после этого практически превратился в константу: Боно — Пол Дэвид Хьюсон, вокал; Эдж — Дэвид Хоуэлл Эванс, гитара; Адам Клейтон — бас-гитара; Ларри Маллен-младший — ударные. Именно эти четыре музыканта и остаются U2 спустя полвека.

Почему группа называется U2

Название U2 появилось не сразу. Сначала были Feedback, затем The Hype. В 1978 году музыкантам помогал дублинский дизайнер и участник местной панк-сцены Стив Аверилл. Он считал The Hype неудачным названием и предложил несколько альтернатив, среди которых было U2.

У названия специально не было одного обязательного смысла. U-2 назывался американский разведывательный самолёт, похожее обозначение встречалось в других контекстах, а на слух U2 совпадает с английским «you too» — «ты тоже». Авериллу нравилось, что короткое сочетание буквы и цифры легко запомнить и можно использовать практически на любом языке.

Любопытно, что 50 лет группе исполняется в 2026 году, но самому названию U2 — только 48. Окончательно музыканты перешли к нему весной 1978-го, перед конкурсом молодых групп в Лимерике, где выиграли 500 фунтов и возможность сделать студийную запись.

U2 во время репетиции: Ларри Маллен-младший, Адам Клейтон, Эдж и Боно. Состав группы остаётся практически неизменным с конца 1970-х годов. Фото © ТАСС / Bert Reisfeld / DPA PHOTO

Как школьная группа U2 начала становиться профессиональной

Первые годы не были историей о внезапном успехе. Музыканты сами признавали, что технически играли слабо. Но невозможность хорошо воспроизводить чужие песни неожиданно заставила их сочинять собственные.

В сентябре 1979 года вышел первый релиз U2 — трёхпесенный EP U2-3. На стороне A оказалась Out of Control: какую песню сделать главной, слушатели ирландского радио выбирали голосованием. Первый тираж состоял всего из тысячи экземпляров.

В 1980 году появился дебютный альбом Boy. Следом вышли October и War. Именно War в 1983-м дал U2 первые песни, которые и десятилетия спустя невозможно отделить от истории группы: Sunday Bloody Sunday и New Year's Day.

Но для превращения успешной рок-группы в мировую потребовался ещё один момент.

Live Aid: выступление, которое едва не закончилось провалом

13 июля 1985 года на стадионе Wembley проходил Live Aid — один из крупнейших благотворительных концертов в истории. U2 должны были сыграть три композиции.

Во время Bad Боно неожиданно спустился со сцены к зрителям. Песня растянулась настолько, что на Pride (In the Name of Love) уже не осталось времени. Остальные участники группы в тот момент не понимали, куда исчез вокалист, и считали выступление едва ли не проваленным.

Произошло обратное: затянувшаяся Bad и контакт Боно с публикой стали одним из самых запоминающихся эпизодов Live Aid. Сама U2 позднее называла этот концерт определяющим моментом своего подъёма.

Дальше нужен был альбом, способный превратить эту известность в настоящий мировой статус.

The Joshua Tree: альбом, после которого U2 стали суперзвёздами

9 марта 1987 года U2 выпустили The Joshua Tree. На нём находятся сразу три песни, которые сегодня служат почти готовым введением в музыку группы: Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For и With or Without You.

Альбом стал первым релизом U2, поднявшимся на первое место американского чарта. The Joshua Tree получил «Грэмми» за альбом года, а сама группа — награду за рок-исполнение. Позже продажи пластинки превысили 20 миллионов экземпляров, а U2 оказались на обложке Time.

Но один из секретов долголетия U2 как раз в том, что после достижения максимально удобной формулы они решили её разрушить.

Achtung Baby и One: как U2 заново придумали себя в 1990-е

После The Joshua Tree и Rattle and Hum группа рисковала навсегда остаться монументальным стадионным роком 1980-х. Вместо этого U2 отправились записываться в Берлин и впустили в свою музыку альтернативный рок, электронику, индустриальные ритмы и гораздо больше самоиронии.

Результатом стал Achtung Baby, вышедший в ноябре 1991 года. На нём появились The Fly, Mysterious Ways и одна из самых известных композиций группы — One. Официальная история U2 называет альбом звуковым и визуальным переизобретением коллектива.

На последовавшем туре Zoo TV рок-концерт превратился в гигантское мультимедийное шоу с видеостенами, телевизионными образами, информационным шумом и сценическими персонажами Боно. В следующие десятилетия именно масштабные технологичные постановки стали одной из главных особенностей U2.

Beautiful Day и второе большое возвращение U2

К концу 1990-х эксперименты перестали гарантировать успех. Альбом Pop вызвал куда более противоречивую реакцию, чем предыдущие работы группы.

Ответом стал All That You Can't Leave Behind в 2000 году — возвращение к более прямой песенной форме без отказа от накопленного опыта. Альбом возглавил чарты десятков стран, а Beautiful Day стала одним из крупнейших хитов U2 и получила сразу три «Грэмми»: за песню года, запись года и лучшее рок-исполнение дуэтом или группой.

Сегодня у U2 22 победы при 46 номинациях на «Грэмми». В 2005 году группу приняли в Зал славы рок-н-ролла, а представлял музыкантов на церемонии Брюс Спрингстин.

Как U2 превратили концерты в отдельный вид шоу

История U2 — это не только пластинки. Группа постоянно пыталась изменить сам масштаб рок-концерта.

Особенно показателен U2 360° Tour 2009–2011 годов с огромной круговой сценической конструкцией. Тур заработал более 736 миллионов долларов и собрал свыше 7,27 миллиона зрителей. На момент завершения он был самым кассовым концертным туром в истории и удерживал также рекорд посещаемости тура, позднее побитый Эдом Шираном.

Следующая большая технологическая глава открылась в 2023 году, когда U2 стали первой группой, запустившей концертную программу в новом Sphere в Лас-Вегасе. Серия U2:UV включила 40 шоу, которые посетили более 700 тысяч зрителей из примерно 100 стран.

Правда, впервые с 1978 года на сцене не было полного квартета: Ларри Маллен восстанавливался после операций, и его заменял Брэм ван ден Берг. Сам Маллен позже появился в зале на одном из последних шоу.

Боно на концерте U2. Масштабные стадионные шоу стали одной из визитных карточек группы и неоднократно ставили рекорды по посещаемости и сборам. Фото © ТАСС / Michael Hanschke/DPA/PHOTO

Что происходит с U2 сейчас, в год 50-летия

К своему юбилею U2 подходят не как группа, живущая только каталогом старых хитов.

В феврале 2026 года музыканты выпустили шеститрековый EP Days of Ash. Боно тогда отдельно подчеркнул, что все четверо снова работают вместе в студии. Весной появился ещё один EP — Easter Lily.

7 июля группа представила Street of Dreams — первый сингл с нового, пока не названного студийного альбома. U2 официально сообщают, что пластинка должна выйти до конца 2026 года и станет первым новым студийным альбомом такого типа за девять лет. В записи Street of Dreams участвуют Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен.

В июле U2 также выпустили совместный с Мартином Гарриксом трек Fireflies, а в августе — кавер на песню The Pogues. То есть 50-летие приходится не на период творческой паузы, а на довольно активный год.

Как отметят 50-летие U2 в 2026 году

Ирландия готовит к юбилею сразу несколько проектов. 25 сентября Центральный банк страны должен представить специальную монету номиналом два евро, посвящённую 50-летию U2. Решение объяснили влиянием музыки и концертов группы на несколько поколений слушателей. Ранее Life.ru рассказывал об U2 и ордене «За заслуги».

В Дублине Little Museum of Dublin с 25 по 27 сентября откроет бесплатный доступ для двух тысяч поклонников к выставке U2: Made in Dublin, посвящённой пути группы в родном городе.

В Париже с 23 сентября по 18 декабря пройдёт фотовыставка U2: Une histoire irlandaise, организованная Centre Culturel Irlandais вместе с Tourism Ireland и Paris Match. В экспозицию войдут фотографии, связанные с дублинскими корнями и разными этапами истории U2.

В самом Дублине на юбилейный уик-энд запланирован и трёхдневный U250 — фанатский фестиваль с концертами трибьют-групп, встречами поклонников, прогулками по связанным с U2 местам и другими событиями. Это именно фан-фестиваль, а не объявленный концерт самих U2.

А уже 5 февраля 2027 года U2 станут MusiCares Persons of the Year: организацию заинтересовали как музыкальные достижения группы за пять десятилетий, так и её благотворительная деятельность. В программе вечера ожидается и выступление самой U2.

Боно и Эдж на сцене. В 2026 году U2 отмечают 50-летие и продолжают записывать новую музыку первоначальным квартетом. Фото © ТАСС / VICTOR HILITSKI / ЕРА

Какие песни U2 нужно услышать хотя бы раз

Если знакомство с группой начинается с нуля, историю U2 удобнее слушать не подряд по всем альбомам, а по её главным поворотам.

Sunday Bloody Sunday показывает раннюю нервную и политически заряженную U2. Pride (In the Name of Love) — момент, когда масштаб песен начал соответствовать стадионам. With or Without You и I Still Haven't Found What I'm Looking For — пик эпохи The Joshua Tree. One — зрелую и переизобретённую U2 начала 1990-х. Mysterious Ways — её экспериментальную сторону. Beautiful Day — большое возвращение на рубеже тысячелетий. Vertigo — максимально прямой рок U2 нулевых.

А начинать историю хронологически стоит с Out of Control: именно она оказалась на первом релизе группы ещё в 1979 году.

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Почему U2 продержались вместе 50 лет

Большинство гигантских рок-групп за полвека проходят через распады, смену состава, реюнионы и войны за название. У U2 история устроена иначе.

Участники не раз меняли звук, визуальный образ и масштаб концертов, но ядро группы осталось тем же. Когда The Joshua Tree сделал их звёздами, они записали совсем другой Achtung Baby. Когда эксперименты 1990-х начали работать хуже, вернулись с Beautiful Day. Когда привычная стадионная сцена уже мало кого могла удивить, U2 открыли Sphere.

При этом главный механизм группы удивительно мало изменился: голос Боно, гитарные фактуры Эджа и ритм-секция Адама Клейтона и Ларри Маллена.

В 1976-м они встретились потому, что один школьник написал объявление и повесил его на доску. Через 50 лет та же четвёрка снова записывает музыку вместе.

И, возможно, именно это — самый невероятный рекорд U2.

FAQ

Когда была создана группа U2?

Датой рождения группы считается 25 сентября 1976 года. В этот день будущие участники встретились в доме Ларри Маллена в Дублине после его объявления о поиске музыкантов. Название U2 появилось позже — в 1978 году.

Как правильно произносится U2?

Название обычно произносится по-английски как «ю ту». Оно созвучно фразе you too — «ты тоже», хотя создатели названия не сводили его значение только к этой игре слов.

Кто входит в состав U2?

U2 — это Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший. Именно этот квартет ассоциируется с группой практически всю её историю. В 2023–2024 годах Маллен временно не выступал в серии концертов Sphere из-за восстановления после операций, однако в 2026 году он снова участвует в студийной работе группы.

Сколько наград «Грэмми» получила U2?

У U2 22 премии «Грэмми» и 46 номинаций. Среди них — награда за альбом года для The Joshua Tree и многочисленные премии за песни и рок-исполнения.

Сколько альбомов продала U2?

По актуальной справке Universal Music, за карьеру U2 продали около 175 миллионов альбомов по всему миру.

Будет ли тур U2 в 2026 году?