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Регион
Опубликовано 20 сентября, 14:00

U2 — 50 лет: как четверо школьников из Дублина стали одной из крупнейших групп планеты

Оглавление
Как появилась группа U2 и что произошло 25 сентября 1976 года
Почему группа называется U2
Как школьная группа U2 начала становиться профессиональной
Live Aid: выступление, которое едва не закончилось провалом
The Joshua Tree: альбом, после которого U2 стали суперзвёздами
Achtung Baby и One: как U2 заново придумали себя в 1990-е
Beautiful Day и второе большое возвращение U2
Как U2 превратили концерты в отдельный вид шоу
Что происходит с U2 сейчас, в год 50-летия
Как отметят 50-летие U2 в 2026 году
Какие песни U2 нужно услышать хотя бы раз
Почему U2 продержались вместе 50 лет
FAQ

25 сентября 2026 года группе U2 исполняется 50 лет. Как Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен встретились в Дублине, покорили стадионы и что готовят к юбилею.

U2 в классическом составе: Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший. За 50 лет группа прошла путь от школьных репетиций в Дублине до крупнейших стадионов мира. Обложка © Gettyimages / Aaron Rapoport

U2 в классическом составе: Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший. За 50 лет группа прошла путь от школьных репетиций в Дублине до крупнейших стадионов мира. Обложка © Gettyimages / Aaron Rapoport

25 сентября 1976 года 14-летний барабанщик Ларри Маллен собрал у себя дома в Дублине подростков, откликнувшихся на его школьное объявление о поиске музыкантов. Они почти не умели играть вместе, назывались ещё не U2 и вряд ли могли представить, что спустя полвека их группа продаст около 175 миллионов альбомов, получит 22 премии «Грэмми» и войдёт в Зал славы рок-н-ролла. В 2026 году U2 отмечают 50-летие — причём не только оглядываются назад, но и готовят первый за девять лет новый студийный альбом.

История U2 особенно необычна тем, что за огромной рок-группой не стоит кастинг профессиональных музыкантов или проект продюсера. Всё действительно началось с записки на школьной доске объявлений, кухни в пригороде Дублина и нескольких подростков, которые, по позднейшему выражению Боно, были «группой ещё до того, как научились играть».

Как появилась группа U2 и что произошло 25 сентября 1976 года

Ларри Маллен учился в Mount Temple Comprehensive School в Дублине и уже играл на барабанах. Ему хотелось собственной группы, поэтому он оставил в школе простое объявление: барабанщик ищет музыкантов для создания коллектива.

В субботу, 25 сентября 1976 года, желающие собрались в доме семьи Малленов на Rosemount Avenue в районе Артейн. Сам Ларри впоследствии вспоминал, что эта странная компания встретилась на его кухне — и именно там всё началось.

На первую репетицию пришли не только будущие четыре участника U2. Среди собравшихся были Пол Хьюсон, будущий Боно, Дэвид Эванс, будущий Эдж, его брат Дик, Адам Клейтон, а также другие знакомые подростки. Из этой компании постепенно сложилась группа Feedback. Затем она стала называться The Hype, а окончательный квартет оформился уже позднее. Поэтому фраза «четверо школьников создали U2 25 сентября» удобна как краткое описание, но исторически точнее говорить: в этот день состоялась первая встреча музыкантов, из которых выросла U2.

Классический состав после этого практически превратился в константу: Боно — Пол Дэвид Хьюсон, вокал; Эдж — Дэвид Хоуэлл Эванс, гитара; Адам Клейтон — бас-гитара; Ларри Маллен-младший — ударные. Именно эти четыре музыканта и остаются U2 спустя полвека.

Почему группа называется U2

Название U2 появилось не сразу. Сначала были Feedback, затем The Hype. В 1978 году музыкантам помогал дублинский дизайнер и участник местной панк-сцены Стив Аверилл. Он считал The Hype неудачным названием и предложил несколько альтернатив, среди которых было U2.

У названия специально не было одного обязательного смысла. U-2 назывался американский разведывательный самолёт, похожее обозначение встречалось в других контекстах, а на слух U2 совпадает с английским «you too» — «ты тоже». Авериллу нравилось, что короткое сочетание буквы и цифры легко запомнить и можно использовать практически на любом языке.

Любопытно, что 50 лет группе исполняется в 2026 году, но самому названию U2 — только 48. Окончательно музыканты перешли к нему весной 1978-го, перед конкурсом молодых групп в Лимерике, где выиграли 500 фунтов и возможность сделать студийную запись.

U2 во время репетиции: Ларри Маллен-младший, Адам Клейтон, Эдж и Боно. Состав группы остаётся практически неизменным с конца 1970-х годов. Фото © ТАСС / Bert Reisfeld / DPA PHOTO

U2 во время репетиции: Ларри Маллен-младший, Адам Клейтон, Эдж и Боно. Состав группы остаётся практически неизменным с конца 1970-х годов. Фото © ТАСС / Bert Reisfeld / DPA PHOTO

Как школьная группа U2 начала становиться профессиональной

Первые годы не были историей о внезапном успехе. Музыканты сами признавали, что технически играли слабо. Но невозможность хорошо воспроизводить чужие песни неожиданно заставила их сочинять собственные.

В сентябре 1979 года вышел первый релиз U2 — трёхпесенный EP U2-3. На стороне A оказалась Out of Control: какую песню сделать главной, слушатели ирландского радио выбирали голосованием. Первый тираж состоял всего из тысячи экземпляров.

В 1980 году появился дебютный альбом Boy. Следом вышли October и War. Именно War в 1983-м дал U2 первые песни, которые и десятилетия спустя невозможно отделить от истории группы: Sunday Bloody Sunday и New Year's Day.

Но для превращения успешной рок-группы в мировую потребовался ещё один момент.

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Live Aid: выступление, которое едва не закончилось провалом

13 июля 1985 года на стадионе Wembley проходил Live Aid — один из крупнейших благотворительных концертов в истории. U2 должны были сыграть три композиции.

Во время Bad Боно неожиданно спустился со сцены к зрителям. Песня растянулась настолько, что на Pride (In the Name of Love) уже не осталось времени. Остальные участники группы в тот момент не понимали, куда исчез вокалист, и считали выступление едва ли не проваленным.

Произошло обратное: затянувшаяся Bad и контакт Боно с публикой стали одним из самых запоминающихся эпизодов Live Aid. Сама U2 позднее называла этот концерт определяющим моментом своего подъёма.

Дальше нужен был альбом, способный превратить эту известность в настоящий мировой статус.

The Joshua Tree: альбом, после которого U2 стали суперзвёздами

9 марта 1987 года U2 выпустили The Joshua Tree. На нём находятся сразу три песни, которые сегодня служат почти готовым введением в музыку группы: Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For и With or Without You.

Альбом стал первым релизом U2, поднявшимся на первое место американского чарта. The Joshua Tree получил «Грэмми» за альбом года, а сама группа — награду за рок-исполнение. Позже продажи пластинки превысили 20 миллионов экземпляров, а U2 оказались на обложке Time.

Но один из секретов долголетия U2 как раз в том, что после достижения максимально удобной формулы они решили её разрушить.

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Achtung Baby и One: как U2 заново придумали себя в 1990-е

После The Joshua Tree и Rattle and Hum группа рисковала навсегда остаться монументальным стадионным роком 1980-х. Вместо этого U2 отправились записываться в Берлин и впустили в свою музыку альтернативный рок, электронику, индустриальные ритмы и гораздо больше самоиронии.

Результатом стал Achtung Baby, вышедший в ноябре 1991 года. На нём появились The Fly, Mysterious Ways и одна из самых известных композиций группы — One. Официальная история U2 называет альбом звуковым и визуальным переизобретением коллектива.

На последовавшем туре Zoo TV рок-концерт превратился в гигантское мультимедийное шоу с видеостенами, телевизионными образами, информационным шумом и сценическими персонажами Боно. В следующие десятилетия именно масштабные технологичные постановки стали одной из главных особенностей U2.

Beautiful Day и второе большое возвращение U2

К концу 1990-х эксперименты перестали гарантировать успех. Альбом Pop вызвал куда более противоречивую реакцию, чем предыдущие работы группы.

Ответом стал All That You Can't Leave Behind в 2000 году — возвращение к более прямой песенной форме без отказа от накопленного опыта. Альбом возглавил чарты десятков стран, а Beautiful Day стала одним из крупнейших хитов U2 и получила сразу три «Грэмми»: за песню года, запись года и лучшее рок-исполнение дуэтом или группой.

Сегодня у U2 22 победы при 46 номинациях на «Грэмми». В 2005 году группу приняли в Зал славы рок-н-ролла, а представлял музыкантов на церемонии Брюс Спрингстин.

Как U2 превратили концерты в отдельный вид шоу

История U2 — это не только пластинки. Группа постоянно пыталась изменить сам масштаб рок-концерта.

Особенно показателен U2 360° Tour 2009–2011 годов с огромной круговой сценической конструкцией. Тур заработал более 736 миллионов долларов и собрал свыше 7,27 миллиона зрителей. На момент завершения он был самым кассовым концертным туром в истории и удерживал также рекорд посещаемости тура, позднее побитый Эдом Шираном.

Следующая большая технологическая глава открылась в 2023 году, когда U2 стали первой группой, запустившей концертную программу в новом Sphere в Лас-Вегасе. Серия U2:UV включила 40 шоу, которые посетили более 700 тысяч зрителей из примерно 100 стран.

Правда, впервые с 1978 года на сцене не было полного квартета: Ларри Маллен восстанавливался после операций, и его заменял Брэм ван ден Берг. Сам Маллен позже появился в зале на одном из последних шоу.

Боно на концерте U2. Масштабные стадионные шоу стали одной из визитных карточек группы и неоднократно ставили рекорды по посещаемости и сборам. Фото © ТАСС / Michael Hanschke/DPA/PHOTO

Боно на концерте U2. Масштабные стадионные шоу стали одной из визитных карточек группы и неоднократно ставили рекорды по посещаемости и сборам. Фото © ТАСС / Michael Hanschke/DPA/PHOTO

Что происходит с U2 сейчас, в год 50-летия

К своему юбилею U2 подходят не как группа, живущая только каталогом старых хитов.

В феврале 2026 года музыканты выпустили шеститрековый EP Days of Ash. Боно тогда отдельно подчеркнул, что все четверо снова работают вместе в студии. Весной появился ещё один EP — Easter Lily.

7 июля группа представила Street of Dreams — первый сингл с нового, пока не названного студийного альбома. U2 официально сообщают, что пластинка должна выйти до конца 2026 года и станет первым новым студийным альбомом такого типа за девять лет. В записи Street of Dreams участвуют Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен.

В июле U2 также выпустили совместный с Мартином Гарриксом трек Fireflies, а в августе — кавер на песню The Pogues. То есть 50-летие приходится не на период творческой паузы, а на довольно активный год.

Как отметят 50-летие U2 в 2026 году

Ирландия готовит к юбилею сразу несколько проектов. 25 сентября Центральный банк страны должен представить специальную монету номиналом два евро, посвящённую 50-летию U2. Решение объяснили влиянием музыки и концертов группы на несколько поколений слушателей. Ранее Life.ru рассказывал об U2 и ордене «За заслуги».

В Дублине Little Museum of Dublin с 25 по 27 сентября откроет бесплатный доступ для двух тысяч поклонников к выставке U2: Made in Dublin, посвящённой пути группы в родном городе.

В Париже с 23 сентября по 18 декабря пройдёт фотовыставка U2: Une histoire irlandaise, организованная Centre Culturel Irlandais вместе с Tourism Ireland и Paris Match. В экспозицию войдут фотографии, связанные с дублинскими корнями и разными этапами истории U2.

В самом Дублине на юбилейный уик-энд запланирован и трёхдневный U250 — фанатский фестиваль с концертами трибьют-групп, встречами поклонников, прогулками по связанным с U2 местам и другими событиями. Это именно фан-фестиваль, а не объявленный концерт самих U2.

А уже 5 февраля 2027 года U2 станут MusiCares Persons of the Year: организацию заинтересовали как музыкальные достижения группы за пять десятилетий, так и её благотворительная деятельность. В программе вечера ожидается и выступление самой U2.

Боно и Эдж на сцене. В 2026 году U2 отмечают 50-летие и продолжают записывать новую музыку первоначальным квартетом. Фото © ТАСС / VICTOR HILITSKI / ЕРА

Боно и Эдж на сцене. В 2026 году U2 отмечают 50-летие и продолжают записывать новую музыку первоначальным квартетом. Фото © ТАСС / VICTOR HILITSKI / ЕРА

Какие песни U2 нужно услышать хотя бы раз

Если знакомство с группой начинается с нуля, историю U2 удобнее слушать не подряд по всем альбомам, а по её главным поворотам.

Sunday Bloody Sunday показывает раннюю нервную и политически заряженную U2. Pride (In the Name of Love) — момент, когда масштаб песен начал соответствовать стадионам. With or Without You и I Still Haven't Found What I'm Looking For — пик эпохи The Joshua Tree. One — зрелую и переизобретённую U2 начала 1990-х. Mysterious Ways — её экспериментальную сторону. Beautiful Day — большое возвращение на рубеже тысячелетий. Vertigo — максимально прямой рок U2 нулевых.

А начинать историю хронологически стоит с Out of Control: именно она оказалась на первом релизе группы ещё в 1979 году.

Больше материалов о легендарных группах и музыкантах — в теге «Рок» на Life.ru.

Почему U2 продержались вместе 50 лет

Большинство гигантских рок-групп за полвека проходят через распады, смену состава, реюнионы и войны за название. У U2 история устроена иначе.

Участники не раз меняли звук, визуальный образ и масштаб концертов, но ядро группы осталось тем же. Когда The Joshua Tree сделал их звёздами, они записали совсем другой Achtung Baby. Когда эксперименты 1990-х начали работать хуже, вернулись с Beautiful Day. Когда привычная стадионная сцена уже мало кого могла удивить, U2 открыли Sphere.

При этом главный механизм группы удивительно мало изменился: голос Боно, гитарные фактуры Эджа и ритм-секция Адама Клейтона и Ларри Маллена.

В 1976-м они встретились потому, что один школьник написал объявление и повесил его на доску. Через 50 лет та же четвёрка снова записывает музыку вместе.

И, возможно, именно это — самый невероятный рекорд U2.

FAQ

  • Когда была создана группа U2?

Датой рождения группы считается 25 сентября 1976 года. В этот день будущие участники встретились в доме Ларри Маллена в Дублине после его объявления о поиске музыкантов. Название U2 появилось позже — в 1978 году.

  • Как правильно произносится U2?

Название обычно произносится по-английски как «ю ту». Оно созвучно фразе you too — «ты тоже», хотя создатели названия не сводили его значение только к этой игре слов.

  • Кто входит в состав U2?

U2 — это Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший. Именно этот квартет ассоциируется с группой практически всю её историю. В 2023–2024 годах Маллен временно не выступал в серии концертов Sphere из-за восстановления после операций, однако в 2026 году он снова участвует в студийной работе группы.

  • Сколько наград «Грэмми» получила U2?

У U2 22 премии «Грэмми» и 46 номинаций. Среди них — награда за альбом года для The Joshua Tree и многочисленные премии за песни и рок-исполнения.

  • Сколько альбомов продала U2?

По актуальной справке Universal Music, за карьеру U2 продали около 175 миллионов альбомов по всему миру.

  • Будет ли тур U2 в 2026 году?

На момент подготовки материала официальный тур U2 на 2026 год не объявлен: на странице гастролей группы последней большой концертной программой остаётся U2:UV Achtung Baby Live at Sphere 2023–2024. Зато до конца 2026 года U2 обещают новый студийный альбом.

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Александра Новоселова
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