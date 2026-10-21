«Убивают друг друга ради еды»: Пленный боец ВСУ рассказал о голоде на передовой

Украинские военнослужащие, по словам попавшего в российский плен Анатолия Кропотова, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а конфликты из-за еды якобы доходят до убийств. Военный обвинил командование ВСУ в безразличии к подчинённым и недостаточном снабжении подразделений.

Пленный ВСУ Кропотов заявил об убийствах сослуживцев из-за голода. Видео © Telegram/ Минобороны России

Как утверждает Кропотов, перед отправкой на передовую новобранцам практически не давали времени на подготовку. Вместо полноценного обучения они несколько дней занимались упражнениями с холостыми патронами, после чего их направляли на боевые позиции.

Причиной такой спешки, по словам пленного, командиры называли нехватку личного состава. При этом обеспечить военнослужащих необходимым снабжением руководство подразделений якобы не стремилось.

«Комбриг отправляет наших ребят с какой-то озлобленностью, не скидывая потом еду, люди голодают, убивают друг друга ради еды, ради того, чтобы попытаться выжить», — рассказал Кропотов.

Пленный также заявил, что отношение командования к личному составу вызывало у него ощущение, будто судьба отправленных на передовую бойцов никого не интересует. По его словам, недостаток подготовки и продовольствия существенно осложнял пребывание на позициях.

Рассказ военнослужащего появился на фоне сообщений российского Минобороны о боях в районе Доброполья. В ведомстве заявляют, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают действия против украинских формирований на этом направлении.

Ранее Министерство обороны России сообщало о тяжёлом положении украинских подразделений в районе Доброполья. По данным ведомства на 10 октября, находившиеся в окружении формирования ВСУ и Национальной гвардии Украины потеряли свыше 520 военнослужащих. Российская сторона также заявляла о продвижении подразделений 51-й армии в центральной и северной частях города. Независимого подтверждения приведённых военным ведомством данных о потерях нет.