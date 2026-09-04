Убийцу генерала Москалика внесли в список террористов

Игната Кузина*, пожизненно осуждённого за теракт, при котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась в федеральном реестре.

В списке указаны полные данные Кузина*: дата рождения — 23 марта 1983 года, место рождения — Черкесск. Попадание в реестр влечёт ограничения на финансовые операции и ряд других запретов, предусмотренных российским законодательством.

По данным следствия, Кузин* был завербован СБУ и по заданию куратора подготовил самодельное взрывное устройство. Генерал Москалик погиб 25 апреля 2025 года при взрыве автомобиля возле жилого дома в Балашихе. СК выяснил, что за совершение преступления Кузину* обещали $18 тыс.

В ноябре 2025 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Кузина* к пожизненному лишению свободы. Первые десять лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Дополнительно суд назначил штраф в 2 млн рублей. Сам Кузин* признал вину по предъявленным обвинениям.

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