Завербованный СБУ россиянин получил пожизненное за подрыв генерала Москалика в Балашихе
Обложка © Мяйле Архангельская/ТАСС
Второй Западный окружной военный суд приговорил Игната Кузина к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
«Назначить Кузину Игнату Витальевичу пожизненное лишение свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии особого режима, со штрафом 2 млн рублей», — огласил судья.
Процесс проходил в закрытом режиме из-за угрозы безопасности участников. Один из сотрудников Генпрокуратуры, участвовавший в расследовании, был взят под государственную защиту. Сам Кузин полностью признал свою вину по всем эпизодам.
25 апреля 2025 года во дворе жилого дома в Балашихе взорвался Volkswagen. Источник взрыва находился внутри салона автомобиля. В результате погиб высокопоставленный офицер Генштаба Ярослав Москалик. Исполнителя преступления, Игната Кузина, завербовала СБУ. Совершить теракт он согласился за 18 тысяч долларов. Мужчина признан вменяемым.
