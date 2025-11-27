Завербованный СБУ россиянин получил пожизненное за подрыв генерала Москалика в Балашихе

Второй Западный окружной военный суд приговорил Игната Кузина к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

«Назначить Кузину Игнату Витальевичу пожизненное лишение свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии особого режима, со штрафом 2 млн рублей», — огласил судья.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за угрозы безопасности участников. Один из сотрудников Генпрокуратуры, участвовавший в расследовании, был взят под государственную защиту. Сам Кузин полностью признал свою вину по всем эпизодам.