Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 13:44

Завербованный СБУ россиянин получил пожизненное за подрыв генерала Москалика в Балашихе

Игнат Кузин получил пожизненный срок за теракт против генерал-лейтенанта Москалика

Обложка © Мяйле Архангельская/ТАСС

Обложка © Мяйле Архангельская/ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил Игната Кузина к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

«Назначить Кузину Игнату Витальевичу пожизненное лишение свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии особого режима, со штрафом 2 млн рублей», — огласил судья.

Поверили Киеву и теперь сгинут в тюрьмах: страшная судьба россиян-предателей
Поверили Киеву и теперь сгинут в тюрьмах: страшная судьба россиян-предателей

Процесс проходил в закрытом режиме из-за угрозы безопасности участников. Один из сотрудников Генпрокуратуры, участвовавший в расследовании, был взят под государственную защиту. Сам Кузин полностью признал свою вину по всем эпизодам.

25 апреля 2025 года во дворе жилого дома в Балашихе взорвался Volkswagen. Источник взрыва находился внутри салона автомобиля. В результате погиб высокопоставленный офицер Генштаба Ярослав Москалик. Исполнителя преступления, Игната Кузина, завербовала СБУ. Совершить теракт он согласился за 18 тысяч долларов. Мужчина признан вменяемым.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Родился в Сумах, есть гражданство РФ: Что известно об убийце генерала Москалика
Родился в Сумах, есть гражданство РФ: Что известно об убийце генерала Москалика
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • сбу
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar